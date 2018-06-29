Ракета «Булава» принята на вооружение ВМФ
Ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава» принят на вооружение ВМФ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе. «Соответствующее решение принято, необходимые документы подписаны», - уточнил он. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Принятию ракеты на вооружение предшествовали испытания в 2018 г. Военные успешно выполнили программу контрольных стрельб. Так, в мае Минобороны сообщало об успешном залповом пуске четырех баллистических ракет «Булава» с подводного крейсера «Юрий Долгорукий» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
Разработка твердотопливной баллистической ракеты «Булава», предназначенной для размещения на подводных лодках проекта 955 «Борей», ведется с 1998 г. московским Институтом теплотехники.