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В Кремле объяснили выбор Хельсинки местом для переговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил выбор Хельсинки местом проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. «Наверное, это место больше устраивало обе стороны. Логистически», — пояснил он, отвечая на вопросы журналистов в пятницу.

В четверг Кремль и Белый дом одновременно объявили, что первая полноформатная встреча президентов двух стран состоится 16 июля в столице Финляндии. По сообщениям СМИ, в числе возможных мест проведения встречи рассматривалась также Вена.

«Хельсинки сейчас действительно готовится, эту встречу многие ждут. Предстоит очень серьезный разговор по очень многим непростым вопросам», — добавил Песков.

За день до саммита Путин-Трамп в России завершится чемпионат мира по футболу. На вопрос, нет ли у Кремля задумки пригласить Трампа на финал ЧМ, чтобы затем президенты вместе поехали в Хельсинки, Песков ответил отрицательно. «Нет, специально такой задумки нет», — ответил журналистам Песков, отметив, что в Москве с самого начала заявили, что будут рады видеть всех болельщиков, включая руководителей всех государств.