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Песков назвал причину раскоординации действий Москальковой и Денисовой

Проблема с посещениями заключенных российским и украинским омбудсменами Татьяной Москальковой и Людмилой Денисовой соответственно заключается в раскоординации их действий. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, существует проблема с синхронизацией действий, наблюдается достаточно большой дефицит доверия. «Проблемы были и у Москальковой, пока она была в Киеве, и фактически без предварительного уведомления ее коллега приехала сюда, Денисова. Главным образом это пока неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещения», — пояснил Песков.

Неясно, почему интерес властей Украины строится вокруг определенных лиц, отбывающих наказание в России, а другие заключенные украинцы игнорируются.

В четверг, 26 июня, Москалькову не пустили к находящемуся в Лукьяновском СИЗО россиянину Максиму Одинцову из-за отсутствия разрешения со стороны минюста Украины. По ее словам, обсуждение проблемы с Денисовой не дало результатов. Москалькова считает, что взаимное посещение граждан двух стран могло бы стать «шагом доброй воли» в российско-украинских отношениях.

В середине июня Денисова написала в Facebook, что руководство колонии, известной как «Белый медведь», отказало ей во встрече с режиссером Олегом Сенцовым. По ее словам, ей также не стали сообщать какую-либо информацию о состоянии здоровья и условиях содержания осужденного. Москалькова пояснила отказ Денисовой во встрече тем, что та приехала в колонию в нарушение достигнутых договоренностей.