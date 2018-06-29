Политика

Новости

ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня одобрения Путина из-за пенсионной реформы

Уровень одобрения деятельности президента России резко упал на следующий же день после объявления правительства о повышении пенсионного возраста, сообщил ВЦИОМ. Если в день объявления, 14 июня, деятельность президента в целом одобряли 78% опрошенных, то уже 15 июня - всего 70,9%. Аналогичный рейтинг правительства упал не так сильно - с 48,4 до 44,6% за день.

В дальнейшем, по мере укрепления негативного фона вокруг пенсионной реформы, уровни одобрения институтов власти снизились еще больше и на 24 июня составили 64,4% для президента, 30,7% для премьера и 37,1% для правительства. «Доля положительных оценок работы правительства России, по среднему значению за прошедшую неделю, - 37,7%, премьер-министра – 30,3%. Баланс оценок отрицательный. Наметившийся в конце мая - начале июня тренд на снижение показателей сохраняется», пишет ВЦИОМ. Аналогичную картину дали замеры «Левада-центра» и ФОМа.

«Снижение продолжалось несколько дней, после чего рейтинги стабилизировались на новом, более низком уровне. Происходит адаптация населения к ситуации, определение личных выгод и потерь от предстоящих изменений», - прокомментировал результаты руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов.

На этой неделе Кремль признал связь снижения рейтингов власти с пенсионной реформой. Однако пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков призвал «не сгущать краски» и напомнил, что Путин «не принимает участия в обсуждении этой темы». «Для него главное – исполнение своих обязанностей. Он никогда не оглядывается на свой рейтинг. Для него интересы людей превыше всего», – добавил представитель Кремля.