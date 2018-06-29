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Канада собирается ввести ответные пошлины на импорт товаров из США

Власти Канады собираются ввести пошлины на американские товары, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве. Речь идет об ответных мерах в отношении США из-за ранее введенных пошлин на импорт канадских стали и алюминия.

По информации агентства, пошлинами будут облагаться товары на общую сумму $12,6 млрд. Как отмечает AP, ответные меры будут применены с 1 июля. Размер пошлин будет составлять от 10 до 25% в зависимости от вида продукции. В подготовленный правительством Канады список товаров включены сталь, моторные лодки, стиральные машины, туалетная бумага, горчица, виски, кленовый сироп, газонокосилки и игральные карты. Размер пошлин на сталь составит 25%, на прочие товары - 10%.

В марте этого года власти США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25 и 10% соответственно. Сборы распространяются на продукцию всех стран. Ранее Вашингтон предоставил отсрочку введения пошлин для Канады и ряда стран до 1 июля.