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Британские власти отрепетировали свои действия на случай смерти королевы

Вице-премьер Великобритании Дэвид Лидингтон 28 июня провел совещание с членами правительства, на котором обсуждалось, какие меры будут приняты в день смерти королевы Елизаветы II, сообщает The Times.

Как отмечает издание, учения не вызваны озабоченностью состоянием здоровья королевы, а являются частью плана под кодовым названием «Лондонский мост». План включает в себя обращение премьера к нации и объявление 10-дневного траура.

Один из собеседников издания рассказал, что ранее министры не принимали участия в таких учениях, они были приглашены впервые.

В апреле королеве Елизавете II исполнилось 92 года. В 2016 г. королева отказалась от дальних зарубежных поездок, передав эту обязанность более молодым членам семьи. При этом Елизавета II продолжает активно участвовать в официальных мероприятиях.

На прошлой неделе королева была вынуждена отказаться от посещения службы в соборе Святого Павла по состоянию здоровья. В Букингемском дворце заявили, что причин опасаться за здоровье Елизаветы II нет.

Год назад газета The Guardian опубликовала план действий британских властей на случай смерти королевы, подразумевающий, что тайный совет Ее Величества объявит имя нового монарха. Дворецкий должен будет прикрепить к воротам Букингемского дворца документ с печальным известием, а будущий король – принц Чарльз – совершит визиты в Уэльс и Шотландию.

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