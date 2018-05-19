Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл
Внук королевы Великобритании Елизаветы II женился в субботу в Виндзоре
19 мая 2018 г. состоялась церемония бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Местом главных торжеств стала главная загородная резиденция британских монархов — Виндзорский замок
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На свадебной церемонии внутри Виндзорского замка присутствовали не более 600 человек, среди них не было ни европейских монархов, ни политиков
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Из знаменитостей на церемонии присутствовали американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс и ее муж Алексис Оганян (на фото)
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Футболист Дэвид Бекхэм с супругой Викторией
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Актер Джордж Клуни со своей женой Амаль
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Церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Ранее она уже принимала в своих стенах несколько королевских свадеб — принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз в 2005 г., принца Эдварда, графа Уэссекского, и Софи Рис-Джонс в 1999-м. В этой же церкви, кстати, проводились крестины принца Гарри
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После приезда гостей в капеллу прибыл Гарри в сопровождении принца Уильяма, который на этой свадьбе выполнял роль шафера. Дата свадьбы совпала с финалом Кубка Англии по футболу, на котором принц Уильям должен присутствовать как президент футбольной ассоциации Англии. Свадьба началась в полдень, так что по времени проведения эти два важных события не пересекаются
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Королева Великобритании Елизавета II прибыла на свадьбу в костюме с цветочным принтом и в лимонном пальто в сопровождении супруга принца Филиппа
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Меган Маркл прошла к алтарю одна. Отец актрисы Томас Маркл не смог принять участие в церемонии, несколько дней назад он перенес операцию на сердце
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Ранее сообщалось, что невесту проведет отец принца Гарри, наследник британского престола принц Уэльский Чарльз. Но принц Чарльз встретил Маркл только у хоров, где сидели главные члены королевской семьи
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Невеста 33-летнего принца Меган Маркл старше своего будущего супруга на три года и ранее уже была замужем. Меган имеет по матери афроамериканские корни. Это обстоятельство привело к многочисленным нападкам на Маркл в социальных сетях и СМИ
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Свадебное платье создала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер — первый художественный директор-женщина дома Givenchy. Меган Маркл и мисс Уэйт Келлер работали вместе над его дизайном. Кружевные цветы на фате символизируют каждую из стран Содружества Наций
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Церковная служба началась в полдень по британскому времени (14.00 мск). Церемонию провел декан Виндзора, епископ Дэвид Коннер, а архиепископ Кентерберийский закрепил кляты, озвученные молодоженами
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Невеста свела к минимуму количество украшений. Платье с открытыми плечами и длинной фатой дополнили лишь бриллиантовые серьги-гвоздики и браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 г.
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Кольцо Меган, выполненное из уэльского золота, было подарено ей королевой. Также Елизавета II одолжила Меган тиару. Кольцо принца Гарри — из платины, с гравировкой
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Представителем королевской крови можно стать только по рождению, поэтому Маркл не станет принцессой Меган, при официальном упоминании ее будут называть королевское высочество принцесса Генри Уэльская. После свадьбы принц Гарри получил титул герцога Сассекса, что также сделало Маркл герцогиней Сассекса
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После венчания супруги совершили 25-минутную поездку по улицам Виндзора, где их приветствовали жители и гости города
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Расходы на свадьбу, в том числе на церковную службу, приглашение музыкантов, цветочное оформление и приемы королевская семья оплатит из собственного бюджета. Средства на охрану членов королевской семьи и гостей будут выделены из госказны
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По оценкам британских СМИ, свадьба обойдется в 32 млн фунтов ($43 млн), из которых 30 млн фунтов ($40 млн) потрачены на обеспечение безопасности
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Безопасность свадебной церемонии обеспечивали более 4000 полицейских и военных
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Экономисты считают, что церемония бракосочетания может принести британской экономике 500 млн фунтов за счет повышенного интереса к этому событию британских жителей и иностранных туристов
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