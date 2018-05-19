Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл

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После приезда гостей в капеллу прибыл Гарри в сопровождении принца Уильяма, который на этой свадьбе выполнял роль шафера. Дата свадьбы совпала с финалом Кубка Англии по футболу, на котором принц Уильям должен присутствовать как президент футбольной ассоциации Англии. Свадьба началась в полдень, так что по времени проведения эти два важных события не пересекаются

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