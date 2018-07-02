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ТАСС анонсировал испытание гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал» на Ту-22М3

Испытания гиперзвуковых ракет новейшего комплекса «Кинжал» пройдут на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе. Сроков испытания собеседник агентства не назвал. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

«Кинжал» испытают на Ту-22М3», – отметил собеседник агентства. При этом, по его словам, «на одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько гиперзвуковых ракет».

Комплекс «Кинжал» впервые был продемонстрирован в марте 2018 г. в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. Ракета в 10 раз быстрее преодолевает скорость звука и является неуязвимой для существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.

В состав «Кинжала» входит истребитель МиГ-31К, способный нести одну гиперзвуковую ракету. Он был продемонстрирован на параде Победы 9 мая 2018 г.

Ранее замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что 10 самолетов-перехватчиков МиГ-31 с ракетами «Кинжал» уже стоят на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе «и готовы к применению в зависимости от ситуации». «Кинжалы» могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника.

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