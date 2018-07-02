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Митрохин объяснил отказ от иска к «Яблоку»

Лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин объяснил причины отзыва своего иска к федеральному бюро партии, которое отменило его выдвижение кандидатом в мэры Москвы.

В опубликованном в Facebook видеообращении Митрохин заявил, что «крайне враждебная позиция» федерального руководства «Яблока» привела к тому, что многие муниципальные депутаты отказались предоставлять ему подписи для выдвижения на выборы. В результате ему не удалось собрать необходимого количества подписей.

Митрохин также отметил роль председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова, который тоже намерен участвовать в выборах. «Определенную роль сыграло то, что Дмитрий Гудков собрал очень много подписей – несколько подписей в каждом районе, – сказал Митрохин. – [Это] лишает меня возможности получить вот эту вторую или третью подпись [для выдвижения], которые отошли ему», – указал политик.

В результате Митрохин, по собственным словам, пришел к выводу о невозможности «участвовать в выборах, когда твоя собственная партия тебя не поддерживает». В связи с этим иск к руководству партии также становится бессмысленным, заключил он.

Большинство делегатов состоявшейся 22 июня конференции московского отделения «Яблока» проголосовали за выдвижение Митрохина в мэры Москвы. Однако пресс-служба партии сообщила, что Митрохин нарушил устав и его выдвижение не было согласовано ни федеральным бюро, ни его исполкомом.

В понедельник на заседании федерального бюро «Яблока» будет рассмотрен вопрос о приостановке полномочий руководства московского отделения партии, сообщал «Интерфакс».