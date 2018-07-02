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Киев назвал имена 23 россиян для обмена на украинских заключенных в России

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала фамилии осужденных на Украине россиян, которых Киев готов обменять на содержащихся в России украинских граждан по формуле «23 на 23». Об этом сообщает телеканал «112» со ссылкой на заявление украинского вице-спикера.

«Это те граждане России, которые осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или за участие в военных действиях в Донбассе, либо в отношении них идут судебные процессы», - объяснила Геращенко.

В список, предложенный украинской стороной, попали, в частности, Виктор Агеев, Сергей Егоров, Александр Баранов, Максим Одинцов, Ольга Ковалис, Лариса Чубарова, Евгений Мефедов, Максим Сливка и другие.

Геращенко также назвала имена украинских граждан, которые содержатся в российских колониях и которых Украина хочет получить во время обмена. В список попали, в частности, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Павел Гриб, Владимир Балух и Евгений Панов.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 29 июня подтвердила возможность обмена заключенными с Москвой в формате «23 на 23». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в свою очередь заявила, что предлагаемый украинской стороной план невыполним, поскольку речь идет о лицах, имеющих гражданство как России, так и Украины.