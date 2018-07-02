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Россия инициировала спор с США в ВТО

Россия подала формальный запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) о консультациях с США по поводу пошлин на сталь и алюминий. Подобный запрос является первым этапом торгового спора по процедуре ВТО.

«Россия утверждает, что введенные США импортные пошлины в 25% и 10% на сталь и алюминий соответственно расходятся с положениями Генерального соглашения по тарифам и торговле (GATT) и Соглашению о защитных мерах ВТО», - говорится в сообщении.

Если во время консультаций взаимоприемлемые пути урегулирования спора найдены не будут, Россия сможет попросить ВТО учредить третейскую группу для рассмотрения спора.

США ввели заградительные ввозные пошлины на сталь и алюминий с 23 марта. Россия оценила ущерб от пошлин США на металлы в $537,6 млн в год и уведомила ВТО о планах ввести ответные меры на аналогичную сумму. Минэкономразвития сообщало, что на первом этапе Россия может обложить американские товары пошлинами на сумму около $93 млн.