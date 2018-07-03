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ТАСС сообщил об успешных испытаниях дальнобойной ракеты для С-400

Государственные испытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для зенитной ракетной системы С-400, проходившие на полигоне Капустин Яр, завершены и признаны успешными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, межведомственная комиссия подписала соответствующий акт. «Ракета может быть принята на вооружение до конца лета», уточнил собеседник агентства.

Об успешных стрельбах ракеты 40Н6Е по воздушной мишени Минобороны впервые объявило в 2015 г. Ведомство уточняло, что ракета способна поражать цели на максимальную дальность 400 км. С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для поражения средств воздушного нападения и разведки, включая аппараты, сделанные по технологии «стелс».

О скорейшем начале поставок С-400 в Турцию ранее договорились лидер России Владимир Путин и его коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Поставки намечены на июль-2019. Контракт на поставку четырех дивизионов был подписан в июле 2017 г. По ранее утвержденной кредитной схеме Турция самостоятельно оплатит 45% стоимости контракта, а еще 55% – заемными средствами, которые выдаст российский Минфин. Гасить кредит Анкара планирует четыре года, ежегодно возвращая по 15% от его суммы.

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