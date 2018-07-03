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The Sun узнала о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей

Два человека могут быть причастны к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери, пишет газета The Sun со ссылкой на связанные с расследованием источники в Скотланд-Ярде. Имена подозреваемых не называются.

Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери 4 марта. Британская полиция считает, что исполнители покушения покинули королевство на следующий день после отравления Скрипалей нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Лондон объявил заказчиком этого преступления Москву. Следователи намерены довести дело до суда, хотя и признают, что сделать это непросто и едва ли расследование окажется скорым.

Ранее издание The Times со ссылкой на источники сообщало о намерении британских властей выкупить дом Скрипаля, а также и пострадавшего полицейского Ника Бейли. Стоимость дома Скрипаля оценили в 350 000 фунтов (около $464 000), дома Бейли – в 430 000 фунтов (приблизительно $570 000).

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