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Сергей Иванов предложил скупать макулатуру у россиян

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил выкупать макулатуру у россиян через сеть приемных пунктов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Иванова.

«Следующая задача теперь, когда нет налога (налога на сбор макулатуры), создать достаточно массовую сеть приемных пунктов, чтобы человеку было удобно донести макулатуру и сдать ее, получив какие-то деньги», - заявил он. Иванов добавил, что макулатура, как и мусор, является «товаром», который стоит «определенных денег».

По словам спецпредставителя президента, в России есть возможность перерабатывать макулатуру в целлюлозу и новую бумагу, и предприятия, рассчитанные на эти цели, недозагружены.

Госдума 21 июня приняла в третьем, окончательном, чтении закон о предоставлении физическим лицам льготы по уплате НДФЛ в случае получения дохода от сдачи макулатуры. Депутаты внесли соответствующую инициативу в апреле 2016 г., позже она получила одобрение правительства. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что средняя стоимость 1 кг макулатуры составляет 4 руб.

В расчете на одного россиянина образуется около 14 кг макулатуры в год, из них повторно используется лишь 1%. Аналогичный показатель для государств с развитой системой повторного использования макулатуры достигает 70%.

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