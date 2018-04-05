Самые необычные проекты в области вторичной переработки

Bio-bean

В конце 2017 г. часть знаменитых красных автобусов в Лондоне были переведены

биотоплива. Кофейное масло, полученное благодаря переработке использованных кофейных зерен, смешивают с обычным топливом

. Лондонцы в среднем в день выпивают по 2–3 чашки кофе, производя ежегодно 200 000 т кофейных отходов. Компания Bio-bean сотрудничает с кофейнями, ресторанами и фабриками по производству растворимого кофе, аэропорты и железнодорожные вокзалы бесплатно отдают ей использованную кофейную гущу, а Bio-bean занимается переработкой этих отходов в биотопливо