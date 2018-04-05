Самые необычные проекты в области вторичной переработки
Энергия из мусора, ткани из апельсинов и биотопливо из виски
Генерирующая компания «Т плюс» и госкорпорация «Ростех» хотят совместно участвовать в конкурсах на строительство мусоросжигающих заводов, генерирующих электроэнергию. Компании обсуждали сотрудничество в форме совместных предприятий в трех регионах – Ульяновской, Нижегородской и Свердловской областях
1/8
«Росатом» займется переработкой мобильных телефонов, ноутбуков и телевизоров. Концентрация золота, серебра и палладия в них в десять раз выше, чем в добываемой руде
2/8
В конце 2017 г. часть знаменитых красных автобусов в Лондоне были переведены на необычный вид биотоплива. Кофейное масло, полученное благодаря переработке использованных кофейных зерен, смешивают с обычным топливом. Лондонцы в среднем в день выпивают по 2–3 чашки кофе, производя ежегодно 200 000 т кофейных отходов. Компания Bio-bean сотрудничает с кофейнями, ресторанами и фабриками по производству растворимого кофе, аэропорты и железнодорожные вокзалы бесплатно отдают ей использованную кофейную гущу, а Bio-bean занимается переработкой этих отходов в биотопливо
3/8
Автопроизводитель Ford и компания Heinz решили производить пластиковые детали автомобилей из сухих шкурок помидоров, которые остаются после производства кетчупа. Heinz ежегодно использует более 2 млн помидоров для производства кетчупа, после чего остается много кожуры, семян и других отходов. В Ford отмечали, что из-за внешней непривлекательности материалы будут применяться на внутренних деталях автомобиля
4/8
Японская компания хочет запустить в Приморье производство топливных гранул – пеллетов – из использованных подгузников. Таких пеллет планируется выпускать до 14 000 т в год. Индустриальный парк в сфере переработки отходов расположен в Надеждинском районе Приморья. Стоимость проекта – 1,5 млрд руб.
5/8
Шотландская Celtic Renewables в июле 2017 г. успешно провела тест-драйв автомобиля на биотопливе, изготовленном из отходов производства виски. На выходе из дистиллятора чистый виски составляет около 10% от общего объема сырья, остальное идет в отходы, сообщала «Би-би-си». Celtic Renewables перерабатывает эти отходы в электричество, а также синтезирует топливо для дизельных двигателей
6/8
Итальянская компания Orange Fiber производит ткани из апельсиновых корок. Созданная на Сицилии компания использует кожуру и семена апельсинов, решая, таким образом, проблему отходов от производства апельсинового сока. В 2017 г. итальянский люксовый бренд Salvatore Ferragamo представил коллекцию одежды, в которой использовал ткань Orange Fiber. В Salvatore Ferragamo объяснили, что хотели сделать дорогие рубашки и платья более экологичными
7/8
Лайнер Singapore Airlines в мае 2017 г. совершил первый рейс из Сан-Франциско в Сингапур на биотопливе из смеси керосина и отработанного растительного масла. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), такое биотопливо является перспективным технологическим решением, которое позволит снизить выбросы углекислого газа в авиационной отрасли
8/8
Самые популярные галереи