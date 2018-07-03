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Власти Китая предупредили туристов об опасности нахождения в США

Посольство Китая в Вашингтоне предупредило китайских туристов о возможных рисках пребывания в США. В сообщении на сайте посольства говорится об опасности быть ограбленным и убитым, а также стать жертвой мошенников. Китайские власти напомнили также согражданам о возможных обысках на таможне, дорогостоящей медицине и угрозе стихийных бедствий.

«Путешественники в Соединенных Штатах должны быть внимательны к своему окружению и подозрительным людям, а также не выходить на улицу ночью в одиночестве», – подчеркивается в сообщении.

Представитель китайского МИДа опроверг агентству Reuters предположения о политическом мотиве сообщения, объяснив, что летом в США активно приезжают туристы из Китая и посольство обязано предупредить их о потенциальных рисках.

В пятницу, 6 июля, США намерены ввести тарифы на китайскую продукцию в размере $34 млрд, объясняя это недобросовестной торговой политикой Китая, а также угрожают последующими пошлинами в общей сложности на сумму до $450 млрд. Китай, в свою очередь, с 6 июля собирается ввести ответные 25%-ные пошлины на 545 товаров из США на $50 млрд.

Китай является крупнейшим торговым партнером США. В I квартале 2018 г. товарооборот между странами составил $191,5 млрд. Китайский экспорт в США составил $135,9 млрд.