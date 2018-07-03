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Трамп заявил о своей роли в предотвращении войны США и КНДР

Внешняя политика Белого дома уберегла США от войны с Северной Кореей, написал на своей странице в Twitter американский президент Дональд Трамп.

«Никаких ракетных запусков или ядерных испытаний в течение восьми месяцев. Вся Азия в восторге, – заявил президент США. – Если бы не я, мы бы воевали с Северной Кореей!» По его словам, переговоры с КНДР продолжаются в положительном ключе.

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2018 г.

Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. По итогам саммита руководитель КНДР подтвердил планы полной денуклеаризации Корейского полуострова. Хотя о конкретных сроках стороны не договорились.

Южнокорейская газета «Чунан Ильбо» со ссылкой на источники сообщала, что Ким Чен Ын пригласил Трампа провести второй раунд переговоров в Пхеньяне. Если он пройдет удачно, третья встреча может состояться в Вашингтоне, писало японское агентство «Киодо».

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре