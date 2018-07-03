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ФСБ предложила приравнять программы для скрытой слежки к шпионской технике

Федеральная служба безопасности (ФСБ) разъяснила, какие именно устройства следует приравнять к шпионской технике - «специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации». Законопроект размещен на сайте проектов нормативных актов.

В частности, к шпионской технике предлагается приравнять «приборы, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент... независимо от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы, которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)». Помимо этого предназначенное для скрытого слежения программное обеспечение также предлагается приравнять к шпионской технике.

Ранее сообщалось, что ФСБ внесет определение термина «технические средства, предназначенные для негласного получения информации» в Уголовный кодекс, а также в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Сейчас статья Уголовного кодекса № 138.1 (незаконный оборот шпионской техники) предусматривает штраф до 200 000 руб. или лишение свободы на срок до четырех лет, статья 20.23 КоАП - штраф до 2500 руб. с конфискацией запрещенных устройств.

В декабре 2017 г. президенту Владимиру Путину на пресс-конференции задали вопрос о законности уголовного преследования в Курганской области местного жителя, который купил GPS-маячок для слежки за коровой. Президент пообещал разобраться в ситуации. Через некоторое время прокуратура закрыла уголовное дело в отношении фермера. Позже Генпрокуратура России начала масштабную проверку всех возбужденных по ст. № 138.1 дел.

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