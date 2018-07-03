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Межгосударственный авиационный комитет может утратить полномочия в России уже к осени

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может уже к осени утратить полномочия по расследованию авиакатастроф в России и других странах ЕАЭС (Армения,￼ Белоруссия,￼ Казахстан, Киргизия), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в отрасли. Место МАК должно занять Межгосударственное бюро расследований (МБР).

Сейчас МАК уполномочен на расследование авиакатастроф на территории России и других государств постсоветского пространства. «По сути это надгосударственный орган. Сейчас его штаб-квартира располагается в Баку. Однако с 2015 г. он лишился на территории России полномочий по сертификации воздушных судов. Теперь ориентировочно с осени, когда будет подписано соответствующее межгосударственное соглашение, полномочия по расследованию авиакатастроф в России и других четырех странах ЕАЭС перейдут новому Межгосударственному бюро расследований», - сказал источник.

По его словам, подготовительная работа к созданию нового органа уже проведена, готов устав и статус руководителя. «Штаб-квартира новой организации, как ожидается, будет располагаться в Москве», - сказал источник.

Планы подписать межгосударственное соглашение о создании МБР сегодня подтвердил министр транспорта Евгений Дитрих. «По крайней мере, соглашение это мы сейчас готовим, ожидаем, что в августе-сентябре мы сможем его подписать», - сказал министр.

О том, что Россия в лице Минтранса предложила создать новый международный независимый орган по расследованию авиационных происшествий, год назад писал «Коммерсантъ». В конце 2015 г. МАК фактически лишился полномочий по сертификации авиатехники. Перед этим МАК сообщил об отзыве сертификата типа у Boeing 737, на который приходится около четверти парка российских авиакомпаний, но Росавиация не стала останавливать их эксплуатацию. Чиновники посчитали, что это месть председателя МАК Татьяны Анодиной за авиакомпанию «Трансаэро», которая принадлежала ее сыну Александру Плешакову и которую чиновники не стали спасать от банкротства. Формально сертификацию отдали Росавиации.