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В Баку закрыли все станции метро из-за отключения электричества

В Баку из-за отсутствия электричества не работает метрополитен. Все станции метро закрыты, передает информагентство APA. «В настоящее время начаты работы по эвакуации», - заявил представитель пресс-службы метрополитена Бахтияр Мамедов. По его словам, предпринимаются меры для предотвращения нештатных ситуаций при восстановлении питания на путях. Часть поездов застряли в туннеле.

Как передает интернет-издание Oxu.Az, электричество отключилось в районе 18:50 по местному времени. Сейчас проблемы с электроснабжением наблюдаются в Сумгайыте и Мингячевире, а также в Огузском, Гахском, Сальянском районах, в Ени Ясамал и Насиминском районе Баку.

В ночь на 3 июля из-за аномальной жары и значительного увеличения потребления электроэнергии из строя вышел один из трансформаторов Мингячевирской ТЭС. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. На подстанции были незамедлительно начаты восстановительные работы. Позже сообщалось о возобновлении подачи электричества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился создать госкомиссию для выявления причин аварии, передает AZERTAAC.

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