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Белый дом вновь заявил о непризнании российской аннексии Крыма

Администрация США остается привержена своей позиции в отношении Крыма, сообщает Reuters со ссылкой на слова представителя Белого дома Хогана Гидли. «Мы категорически не признаем попытку аннексии Крыма со стороны России», - сказал он.

Днем ранее аналогичное заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она уточнила, что антироссийские санкции США будут действовать до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине.

Интерес к позиции Белого дома по Крыму связан с сообщениях о недавних высказываниях президента США Дональда Трампа. По информации Buzzfeed, он назвал Крым «российским» на ужине в ходе саммита «большой семерки». Позже, отвечая на вопросы репортеров о том, признают ли США Крым российским, Трамп заявил: «Посмотрим».

Ожидается, что украинская повестка будет обсуждаться на встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.

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