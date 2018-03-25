Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

«Невероятно уменьшающийся премьер-министр России. Владимир Путин станет президентом на третий срок, но его власть ослаблена как никогда раньше. Это делает весь мир более опасным местом». П

ресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал позицию автора статьи русофобией.

«Можно с большой долей уверенности сказать, что автор этих слов – большой русофоб и путинофоб. И при этом эта фобия застилает глаза и не дает ему объективно оценивать реальность», - заявил Песков «Коммерсантъ-FM»