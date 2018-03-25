Политика / Власть

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

За 18 лет образ российского президента трансформировался из «товарища» в «царя»
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4vedomosti.ru
09:51 25.03.2018
Хотелось бы жить в стране с более респектабельной властью. Судя по ретроспективе фото некоторое время это даже получалось... но не шмогла.
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