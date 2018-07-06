Политика

Новости

МВД прекратило дело обвиняемой в наркоторговле матери-одиночки

МВД сегодня отменило постановление о возбуждении уголовного дела о наркоторговле в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 228.1 УК в отношении Екатерины Конновой. Также министр дал указание проанализировать все причины и условия, которые способствовали совершению данной гражданкой действий, связанных с продажей сильнодействующего лекарственного препарата. В настоящее время по результатам проверки руководством ГСУ ГУ МВД России по Москве принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела», - сообщила Волк.

Менее чем за час до решения МВД о прекращении дела пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратил внимание на дело Конновой. «Очевидно, что здесь не должно быть места формальному подходу», - подчеркнул Песков.

Дело Конновой, задержанной на этой неделе по подозрению в незаконной продаже наркотических веществ, вызвало сильный общественный резонанс. Выяснилось, что Коннова - мать-одиночка, воспитывающая шестилетнего ребенка-инвалида, нуждающегося в ежедневном приеме диазепама. Ее изоляция угрожает жизни ребенка. До того как ребенка перевели на бесплатный диазепам в ампулах, Коннова купила его в форме микроклизм. Оставшиеся микроклизмы она решила продать на интернет-форуме, но покупатели оказались оперативниками. Петицию с требованием закрыть дело подписали более 160 000 человек.