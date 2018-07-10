Число жертв ливней в Японии превысило 130 человек

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Племянница Скрипаля устроилась экономистом к производителю ток-шоу «Пусть говорят»

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, несколько месяцев назад устроилась экономистом в компанию ООО «Директ» - это производитель ток-шоу «Пусть говорят», выходящего на «Первом канале». Об этом сообщает Русская служба BBC, которая взяла интервью у Скрипаль.

Русская служба BBC пишет, что в справке, которую Виктория Скрипаль предоставила посольству Великобритании для получения визы, говорится, что она работает экономистом в ООО «Директ» с окладом 115 000 руб. В материале также отмечается, что во время интервью Скрипаль продемонстрировала некие документы, из которых следует, что в апреле она «заключила эксклюзивный контракт с «Первым каналом». Как утверждает Русская служба BBC, в разговоре с журналистами Скрипаль признала, что никаких реальных обязанностей в «Директе» она не выполняет, а таким образом получила деньги за участие в шоу на «Первом канале». Неназванный источник, близкий к Виктории Скрипаль, заявил Русской службы BBC, что сначала за участие в шоу «Первого канала» она получила единоразовую выплату в 1 млн руб.

Позднее в разговоре с РБК Виктория Скрипаль подтвердила, что устроена в ООО «Директ» на должности экономиста, но подчеркнула, что выполняет «все соответствующие функции». Какие именно – она не уточнила. Скрипаль также заявила РБК, что не давала интервью ВВС, хотя издание опубликовало видеофрагмент разговора с ней.

ООО «Директ» также указано в качестве места работы Виктории Скрипаль в ее карточке на сайте избиркома Ярославской области. В этом регионе Скрипаль выдвигается в областной парламент от партии «Справедливая Россия».

Сайт избирательной комиссии Ярославской области

Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 г. его и еще несколько осужденных за госизмену россиян обменяли на задержанных в США российских агентов. С тех пор Скрипаль проживал в Великобритании. В начале марта Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон ответственность за отравление возложил на Москву, российская сторона свою причастность отрицает.

Виктория Скрипаль впервые появилась в эфире «Пусть говорят», посвященном отравлению ее родственников, 4 апреля. В справке для посольства Великобритании указана дата трудоустройства в «Директ» – 2 апреля, отмечает Русская служба BBC. По данным издания, Скрипаль всего участвовала в семи выпусках «Пусть говорят».

На запрос «Ведомостей» пресс-служба «Первого канала» пока не ответила. На вопросы о трудоустройстве Виктории Скрипаль пресс-служба «Первого канала» и ООО «Директ» Русской службе ВВС не ответили.

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