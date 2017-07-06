Наводнения в Японии и Китае
Сильные ливни унесли жизни более 80 человек. В Китае экономический ущерб от удара стихии превысил $3,7 млрд
Проливные дожди обрушились на остров Кюсю, самый южный из островов Японии. Два человека погибли, десятки попали без вести, сообщает AP (данные на 6 июля)
1/12
Из-за наводнения, вызванного ливнями, власти эвакуируют почти 600 000 человек в префектурах Фукуока, Оита, Кумамото и Сага, передает японская телекомпания NHK
2/12
По данным местного телевидения, количество осадков в 2,2 раза превысило июльские нормы. Ливни продолжатся до 7 июля, предостерегают метеорологи
3/12
В спасательной операции на Кюсю задействовано 7500 человек. Власти организовали для населения временные убежища в школах и госучреждениях
4/12
Ливневые дожди идут на юге и в центре Китая с конца июня. Вызванные ими наводнения и сход оползней унесли жизни более 80 человек, передает агентство Xinhua
5/12
Только на юге Китая от водной стихии пострадали более 11 млн человек
6/12
Сообщается, что в некоторых провинциях дожди продолжатся до конца этой недели
7/12
Ливни нарушили работу более 5000 электроподстанций, 240 000 семей остались без электроснабжения, пишет ТАСС
8/12
Экономический ущерб от наводнения превысил 25 млрд юаней (более $3,7 млрд), пишет Xinhua
9/12
На ликвидацию последствий стихийного бедствия направлено более 1,9 млрд юаней ($280 млн)
10/12
В провинции Хунань (центральный Китай) от наводнения пострадали 11,5 млн жителей
11/12
Под натиском стихии разрушено более 70 000 домов
12/12