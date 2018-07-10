Экс-полпред президента Холманских вернулся на «Уралвагонзавод»

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Бывший полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских назначен председателем совета директоров корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»), сообщили ТАСС в пресс-службе завода.
«Вчера все состоялось [заседание совета директоров]. [Решение] не было неожиданностью. Это были продуманные шаги, заранее было известно. "Уралвагонзавод" ближе всего мне», – прокомментировал «Интерфаксу» сам Холманских.
Президент Владимир Путин освободил Холманских от должности полпреда 26 июня. До своего назначения на этот пост Холманских работал начальником танкового цеха УВЗ.
По словам близких к Кремлю собеседников «Ведомостей», отставка Холманских была ожидаемой, поскольку его назначили в 2012 г. полпредом под президентские выборы, а теперь очевидно, что решение было неудачным. В 2011 г. на прямой линии с Путиным начальник танкового цеха УВЗ Холманских пообещал, что если правоохранительные органы не будут справляться на оппозиционных митингах, то он «с мужиками» готов «выйти и отстоять свою стабильность».
Новым полпредом в Уральском федеральном округе стал Николай Цуканов, работавший ранее помощником президента.
Яна Лапикова / РИА Новости
Президент Владимир Путин предложил начальнику цеха «Уралвагонзавода» Игорю Холманских стать полпредом главы государства в Уральском федеральном округе
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kremlin.ru
«Я видел, как вы активно включились в критическую работу, в общественную деятельность. Более того, создали даже целое общественное движение, сейчас создаете общественную организацию “В защиту человека труда”
2/5
kremlin.ru
«Я надеюсь, что я не подведу», — сказал Холманских
3/5
http: / /www.uvz.ru
Полпред в УФО Евгений Куйвашев на головном предприятии корпорации «Уралвагонзавод», архивное фото
4/5
http: / /www.uvz.ru
Полпред в УФО Евгений Куйвашев на головном предприятии корпорации «Уралвагонзавод», архивное фото
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Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, несколько месяцев назад устроилась экономистом в компанию ООО «Директ» - это производитель ток-шоу «Пусть говорят», выходящего на «Первом канале». Об этом сообщает Русская служба BBC, которая взяла интервью у Скрипаль.
Русская служба BBC пишет, что в справке, которую Виктория Скрипаль предоставила посольству Великобритании для получения визы, говорится, что она работает экономистом в ООО «Директ» с окладом 115 000 руб. В материале также отмечается, что во время интервью Скрипаль продемонстрировала некие документы, из которых следует, что в апреле она «заключила эксклюзивный контракт с «Первым каналом». Как утверждает Русская служба BBC, в разговоре с журналистами Скрипаль признала, что никаких реальных обязанностей в «Директе» она не выполняет, а таким образом получила деньги за участие в шоу на «Первом канале». Неназванный источник, близкий к Виктории Скрипаль, заявил Русской службы BBC, что сначала за участие в шоу «Первого канала» она получила единоразовую выплату в 1 млн руб.
Позднее в разговоре с РБК Виктория Скрипаль подтвердила, что устроена в ООО «Директ» на должности экономиста, но подчеркнула, что выполняет «все соответствующие функции». Какие именно – она не уточнила. Скрипаль также заявила РБК, что не давала интервью ВВС, хотя издание опубликовало видеофрагмент разговора с ней.
ООО «Директ» такжеуказано в качестве места работы Виктории Скрипаль в ее карточке на сайте избиркома Ярославской области. В этом регионе Скрипаль выдвигается в областной парламент от партии «Справедливая Россия».
Сайт избирательной комиссии Ярославской области
Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 г. его и еще несколько осужденных за госизмену россиян обменяли на задержанных в США российских агентов. С тех пор Скрипаль проживал в Великобритании. В начале марта Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон ответственность за отравление возложил на Москву, российская сторона свою причастность отрицает.
Виктория Скрипаль впервые появилась в эфире «Пусть говорят», посвященном отравлению ее родственников, 4 апреля. В справке для посольства Великобритании указана дата трудоустройства в «Директ» – 2 апреля, отмечает Русская служба BBC. По данным издания, Скрипаль всего участвовала в семи выпусках «Пусть говорят».
На запрос «Ведомостей» пресс-служба «Первого канала» пока не ответила. На вопросы о трудоустройстве Виктории Скрипаль пресс-служба «Первого канала» и ООО «Директ» Русской службе ВВС не ответили.
«Я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни». Видео заявления Юлии Скрипаль
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Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 7 сентября руководителя отряда пожарных Андрея Бурсина, занимавшегося тушением пожара в торговом центре «Зимняя вишня», передает «Интерфакс».
Бурсину предъявлены обвинения по статье «халатность» (ч. 3 ст. 293 УК РФ), он был задержан 7 июля. По версии следствия, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Бурсин не организовал работу пожарно-спасательного гарнизона Кемерова, а также ненадлежащим образом организовал разведку пожара в «Зимней вишне».
На заседании суда руководитель следственной группы Рустан Габдулин заявил, что коллеги Бурсина угрожали потерпевшим и оказывали на них давление. У суда собралось порядка 20 человек, которые, в частности, «говорили, что лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми», пересказывал Габдулин.
Ранее суд арестовал руководителя МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и начальника отдела надзора деятельности и профилактической работы по городам Кемерово, Березовский и Кемеровского района МЧС Григория Терентьева по обвинению в халатности и растрате.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Он унес жизни 60 человек, 37 из которых – дети.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
Сергей Портер / Ведомости
4 февраля 2004 г. «Трансвааль-парк» (Москва) В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
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СК по республике Коми
11 июля 2005 г. ТЦ «Пассаж» (Ухта, Республика Коми) В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
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Евгений Стецко / Ведомости
23 февраля 2006 г. Басманный рынок (Москва) В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
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Михаил Воскресенских / ТАСС
5 декабря 2009 г. Ночной клуб «Хромая лошадь» (Пермь) В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
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Eгор Алеев / ТАСС
11 марта 2015 г. ТЦ «Адмирал» (Казань) При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
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AP
25 марта 2018 г. ТРЦ «Зимняя вишня» (Кемерово) При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.
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Нелицеприятные высказывания побывавшего в России американского сенатора Джона Кеннеди о российских властях «трудно понять», особенно не зная контекста, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент первое: находится в плену стереотипов и второе: под страшнейшим русофобским давлением», – добавил представитель Кремля.
Республиканец Джон Кеннеди входит в группу американских конгрессменов и сенаторов, которая прибыла в Россию 30 июня. Американские политики встретились с российскими парламентариями. Делегацию также принял министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В интервью телеканалу CNN Кеннеди рассказал, что приехал, чтобы донести до российского руководства пять требований. Их сенатор перечислил в интервью: это требование прекратить вмешиваться в американские выборы, покинуть территорию Украины и дать Киеву возможность самоопределения, покинуть Крым и дать полуострову право на самоопределение, помочь США урегулировать конфликт в Сирии и не позволить Ирану закрепиться на юге Сирии, чтобы избежать новой войны в регионе. Сенатор заявил, что санкции против России будут ужесточены, если она вмешается в запланированные на осень выборы в сенат и палату представителей США.
Кеннеди заявил, что донес свое послание до министра иностранных дел России, спикера Госдумы и отдельных парламентариев. По словам сенатора, проведенные в Москве встречи помогли ему понять состояние политической системы в России. Описывая ее в интервью, сенатор употребил слово «мафия»: «У них нет политической философии. В смысле, какая может быть политической философия у этой мафии?»
Визит американских парламентариев в Россию проходит в преддверии саммита с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Их встреча состоится в Финляндии 16 июля – на следующий день после завершения чемпионата мира по футболу, который проходит в России.
Самые влиятельные люди мира по версии Forbes
Kin Cheung / AP
На первом месте рейтинга самых влиятельных в мире людей по версии Forbes председатель КНР Си Цзиньпин
1/10
Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
На втором месте рейтинга – президент России Владимир Путин
2/10
Manuel Balce Ceneta / AP
На третьем месте – американский президент Дональд Трамп
3/10
Kay Nietfeld/dpa via AP
Четвертую строчку рейтинга заняла канцлер ФРГ Ангела Меркель
4/10
Ted S. Warren / AP
Топ-5 рейтинга замыкает основатель Amazon Джефф Безос
5/10
Andrew Medichini / AP
На шестом месте рейтинга – папа римский Франциск
6/10
Rick Wilking / Reuters
На седьмом месте рейтинга – основатель Microsoft Билл Гейтс
7/10
Christophe Ena / AP
На восьмом месте рейтинга – наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
8/10
Jonathan Brady / Reuters
На девятом месте рейтинга – премьер-министр Индии Нарендра Моди
9/10
Elijah Nouvelage / Reuters
Замыкает топ-10 самых влиятельных людей в мире основатель Google Ларри Пейдж
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник прокомментировал отставку министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. «Безусловно, мы можем оценивать министров других стран, только исходя из того критерия, какой вклад они внесли в развитие отношений с Россией. К сожалению, вклад Джонсона в это развитие можно оценить как весьма скромный, если не сказать большего», – сказал представитель Кремля.
«Мы ожидаем политического просветления Великобритании на этот счет [после отставки Джонсона]. И, безусловно, рано или поздно мы ожидаем разъяснений или аргументов по недавней ситуации в Солсбери и той ситуации, которая за этим последовала», – добавил Песков.
В понедельник, 9 июля, Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании. Основная причина ухода – осознание того, что в правительстве не поддерживают его позицию по Brexit, сообщил Джонсон. По его словам, у него слишком мало сторонников. Выбранный правительством Великобритании план Brexit не позволит стране самостоятельно решать вопросы иммиграционной политики, принимать законы в интересах страны, а также распоряжаться денежными потоками, считает Джонсон, Он отмечает, что Великобритания движется «к статусу колонии». Новым министром иностранных дел Великобритании стал Джереми Хант.
10 ярких цитат Бориса Джонсона
Stefan Rousseau / PA / ТАСС
«Поймите, я вообще не особо фанатею от Влада (Владимира Путина. – "Ведомости"). Совсем наоборот... Его считают ключевой фигурой огромной постсоветской бандитской клептократии и самым богатым человеком на планете... Хоть он и выглядит как домовой эльф Добби, на самом деле он безжалостный тиран», – написал Борис Джонсон в декабре 2014 г., за полгода до назначения министром
1/10
Czarek Sokolowski / AP
«Если солдаты Путина помогли выбросить маньяков из Пальмиры, то (и мне больно это признавать) это очень хорошо говорит о русских. Они сделали так, что Запад выглядит неэффективным, так что пора нам сделать выводы и сыграть в свою силу», – писал Джонсон в своей колонке в издании The Daily Telegraph в июле 2016 г.
2/10
Stefan Rousseau / Reuters
«Если Россия продолжит двигаться по своему нынешнему пути, я считаю, что эта великая страна может стать нацией-изгоем!.. Я русофил, я был в России, когда мне было 16 лет. Но России следует прекратить свои варварские акты в Сирии», – говорил в октябре 2016 г. Джонсон
3/10
Stefan Wermuth / Reuters
«Мы обратили внимание новой администрации США и Конгресса на то, что было бы безумием демонизировать Россию или загонять ее в угол», - заявил Джонсон 9 января 2017 г. на встрече с американскими парламентариями в Нью-Йорке
4/10
Hannah McKay / Reuters
«Путин, конечно, был бы рад увидеть британскую оборону ослабленной, внешнюю политику Великобритании - менее активной, увидеть, что мы прервали контакт с США, это было бы на руку Путину, это то, чего он хочет... Мы должны быть бдительными», - заявил Джонсон в мае 2017 г. в интервью газете The Telegraph
5/10
Suzanne Plunkett / Reuters
«20 лет назад было невозможно представить, что у нас будут такие отношения. Я искренне верил, что мы сможем приветствовать Россию в обществе демократических наций таким образом, который был предусмотрен Биллом Клинтоном и другими в 1990-х гг. Нужно разобраться, как мы потеряли Россию, что пошло не так, потому что я думаю, что с обеих сторон были ошибки», - заявил Джонсон в октябре 2017 г.
6/10
Francois Lenoir / Reuters
«Наши отношения с Россией не могут развиваться как ни в чем не бывало, пока Россия продолжает совершать попытки дестабилизации европейских государств, включая Украину», - слова Джонсона из коммюнике британского МИДа накануне визита Джонсона в Москву 22 декабря 2017 г.
7/10
Anton Vaganov / Reuters
«Как только я сюда (в Москву - "Ведомости") приехал, я тут же отдал свое пальто, все, что у меня было в карманах, Сергею Лаврову (министр иностранных дел России - "Ведомости"), и мои перчатки, все. Я знал, что он присмотрит за ними и ничего дурного не произойдет», – сказал британский министр перед встречей с российским коллегой в декабре 2017 г. Лавров в свою очередь его заверил, что в карманах пальто Джонсона ничего не было. «То есть вы уже обыскали карманы?» – шутливо спросил Джонсон
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Stefan Rousseau / Reuters
«Позвольте мне заявить, что я русофил, причем русофил убежденный. У меня есть предки в Москве. Я убежден, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис, и, пожалуйста, не сомневайтесь, что я хочу добиться улучшения наших отношений», - говорил Джонсон в декабре 2017 г. на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
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Darren Staples / Reuters
«Это ("дело Скрипаля". - "Ведомости") скорее похоже на начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают», - заявлял в конце марта 2018 г. в Лондоне Джонсон
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«Газпром нефть» сообщила, что на ее заправках появятся терминалы для медосмотра таксистов – партнеров «Яндекс.Такси». Первый терминал уже начал работать на ул. Беломорской в Москве, следует из сообщения компании (есть в распоряжении «Ведомостей»). До конца лета появится семь пунктов для медосмотра. Где именно – не уточняется.
Терминал для медосмотра измеряет давление и пульс, определяет наличие алкоголя или наркотических веществ в крови, а также позволяет выявить признаки хронической усталости. Полученные сведения будут автоматически отправлены врачу. Вся процедура займет 2–5 минут, отмечает «Газпром нефть».
Пилотный проект с сетью «Газпром нефть» поможет повысить прозрачность предрейсовых осмотров и наладить контроль за их прохождением, приводятся в сообщении слова директора по развитию «Яндекс.Такси» в России Алексея Федотова. Он считает, что это позволит сделать работу перевозчиков безопасней.
В середине июня водитель – партнер «Яндекс.Такси» въехал в пешеходов в центре Москвы. Погибших не было, но пострадало не менее семи человек. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Водителя такси арестовали. В суде он рассказал, что работал без перерыва около 20 часов, а до этого мало спал. По его словам, у него две дочери, поэтому ему надо много работать, чтобы обеспечивать семью.
Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира
Depositphotos / PhotoXPress
Самой дешевой оказалась поездка из аэропорта в центр Каира. Путешественнику в среднем придется отдать за поездку $4,2, а приедет за ним, скорее всего, Hyundai Elantra
1/11
Rafiq Maqbool / AP
Чуть дороже обойдется такси из аэропорта в центр крупнейшего города Индии Мумбаи, в среднем поездка будет стоить $4,44. Самая распространенная модель авто у местных таксистов – Toyota Innova
2/11
Depositphotos / PhotoXPress
Третье место в списке городов с самыми бюджетными поездками на такси занимает Тунис. За поездку в центр столицы из аэропорта придется отдать $4,49. Чаще всего таксисты здесь ездят на Renault Clio
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Depositphotos / PhotoXPress
Поездка в центр Таллина в среднем будет стоить $7,32. Чаще всего таксисты в Эстонии ездят на Mercedes-Benz
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Depositphotos / PhotoXPress
В топ-5 городов с самыми низкими ценами на поездку до аэропорта попал и Дубай. В центр столицы ОАЭ можно доехать на Toyota Corolla за $8,31
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Toru Hanai / Reuters
Самой дорогой оказалась поездка в центр Токио: она будет стоить $189,91. Самая распространенная модель автомобилей у местных таксистов – Toyota Crown Comfort
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Reuters
Стоимость поездки в центр Милана в среднем составляет $101,62. Чаще всего таксисты ездят здесь на Fiat Ulysse
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Ints Kalnins / Reuters
Из аэропорта до центра Осло можно добраться на Mercedes-Benz Sprinter, в среднем поездка будет стоить порядка $86,51
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Michael Dalder / Reuters
В Мюнхене таксисты чаще всего ездят на Mercedes-Benz E-Class, а за поездку из аэропорта до центра города берут $81,06
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Gero Breloer / AP
В список городов с самым дорогим такси входит и Женева. Такси в центр города будет стоить $79,44. Вероятнее всего, в аэропорт за туристом приедет Mercedes-Benz
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Андрей Гордеев / Ведомости
В рейтинге городов с самыми дорогими поездками на такси из аэропорта Москва находится на 44-м месте. За поездку в среднем придется отдать $29,77. Самой популярной моделью у московских таксистов является Ford Mondeo
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Бывший кандидат в президенты от КПРФ и директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин проспорил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 100 кг клубники. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Жириновского.
По его словам, в понедельник клубнику доставили в Госдуму, где и раздали. «Нам не жалко, не мы же ее покупали, нам она бесплатно досталась», – отметил лидер ЛДПР. Грудинин не ответил на запрос «Ведомостей».
Жириновский и Грудинин поспорили в пятницу во время сбора клубники на исход футбольного матча Бельгии против Бразилии – запись их разговора опубликована в Instagram совхоза им. Ленина. Жириновский поставил на Бельгию, а Грудинин – на Бразилию. В итоге Бельгия обыграла Бразилию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира.
Жириновский каждый год приезжает на июльский сбор клубники в совхоз им. Ленина, уточняет телеканал «Россия». Это был 13-й по счету визит лидера ЛДПР.
Это не первый широко известный спор, который проспорил Грудинин. Перед выборами он заключил спор с журналистом Юрием Дудем о том, что сбреет усы, если наберет на выборах меньше 15% голосов. В итоге Грудинин набрал 11,77% голосов, поэтому ему пришлось сбрить усы.
Как передает корреспондент «Ведомостей», позднее во вторник Жириновский принес клубнику от Грудинина в пресс-центр Госдумы и угостил журналистов.
Слева по часовой стрелке: кандидат на пост президента от Партии роста Борис Титов, кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, президент Владимир Путин, кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и кандидат от КПРФ Павел Грудинин во время встречи в Кремле
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Михаил Метцель / ТАСС
Владимир Путин приветствует Ксению Собчак
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Михаил Метцель/ТАСС
Павел Грудинин до начала встречи с президентом
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Михаил Метцель / ТАСС
Слева направо: Павел Грудинин, Сергей Бабурин и Владимир Путин
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На одного посетителя футбольных матчей мирового первенства в России было потрачено $4694, подсчитали аналитики международной консалтинговой компании в области недвижимости CBRE.
Болельщик российского чемпионата мира стал одним из самых дорогих с момента проведения мундиаля на полях Японии и Южной Кореи в 2002 г. Так, согласно расчетам компании, учитывая только расходы на строительство и обустройство спортивных объектов, на каждого посетителя матчей было инвестировано $1387. При учете расходов на инфраструктуру стоимость инвестиций в пересчете на одного болельщика российского чемпионата мира по футболу возрастает до $4694.
Для сравнения: на предыдущем футбольном первенстве в Бразилии расходы на одного болельщика без учета трат на инфраструктуру составили $1156. В ЮАР в 2010 г. потратили $726, в Германии (2016 г.) – $711 (данные приведены с учетом инфляции).
При этом билет на финал российского первенства стал почти недоступным для большей части населения. Так, средняя цена билета на финал Кубка мира составляет 88% от среднемесячной заработной платы – $605.
К российскому чемпионату мира было подготовлено 12 стадионов в 11 городах России общей вместимостью 576 000 зрителей. Общая площадь строительства и реконструкции составила 1 млрд 116 млн кв. м. Общая сумма инвестиций в строительство и реконструкцию спортивных объектов к чемпионату, по подсчетам CBRE, составила $4,2 млрд.
Никольская улица на утро после победы России в матче с Египтом
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Российские госкомпании должны будут выполнять высокие нормативы по экспорту, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на форуме «Иннопром».
«Мы намерены пересмотреть стратегии и долгосрочные программы развития госкомпаний, внедрив жесткие KPI (ключевые показатели эффективности. – "Ведомости") по экспорту», – сказал Мантуров (цитата по «Интерфаксу»).
Он рекомендовал внедрить подобную практику частным компаниям с серьезным экспортным потенциалом. «Имею в виду сектор машиностроения, леспром, фарму, химию и металлургию, а также ряд сегментов потребительского спроса», – уточнил министр.
Сейчас правительство вместе с Российским экспортным центром готовит национальный проект развития экспорта согласно указу президента Владимира Путина. Глава государства поручил правительству увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 2024 г.
Президент России Владимир Путин прогулялся по международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. На фото с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и директором направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрием Песковым (в центре)
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ИННОПРОМ-2017
На стенде Свердловской области Мантуров показал российскому президенту установку для уничтожения квадрокоптеров
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ИННОПРОМ-2017
Президент ознакомился не только с разработками российских предприятий, но и с изобретениями талантливых детей. На стенде Минпромторга Путину показали разработки детей, принимавших участие в международном фестивале молодежного творчества «От винта»
3/10
Пресс-служба президента России
Участники уральского образовательного центра «Золотое сечение» сделали президенту подарок – развивающий конструктор, который попросили «передать внукам»
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ИННОПРОМ-2017
Президенту показали робота для изучения дна водоемов. Путин заинтересовался разработкой, вспомнив, как сам спускался на дно Байкала, предает «РИА Новости»
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Пресс-служба президента России
Путин оценил систему контроля бодрствования водителей SleepAlert. В нее входит нейрокепка и датчик, который крепится на запястье. Система выявляет состояния усталости, рассеянности, сонливости и предупреждает водителя о засыпании, она также может сигнализировать о резких изменениях его внимательности и концентрации. «Вещь нужная», — оценил разработку Путин (цитата по "РИА Новости")
6/10
ИННОПРОМ-2017
Производители автомобилей и мотоциклов Mitsubishi и Kawasaki рассказали президенту, что при создании нового мотоцикла используется многолетний опыт конструирования самолетов, что позволяет ему разгоняться до большой скорости. «У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», – отметил Путин (цитата по «Интерфаксу»). Согласно данным в декларации Путина за 2016 г., в собственности президента имеются два раритетных автомобиля «Волга» «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф»
7/10
Пресс-служба президента России
На стенде «Группы Синара» Путин осмотрел макет строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 г. стадиона «Екатеринбург-арена»
8/10
Пресс-служба президента России
Прототип беспилотного городского автобуса, созданного совместно «Камазом», НАМИ и "Яндексом"
9/10
Пресс-служба президента России
На стенде «Ростеха» российскому президенту рассказали о проекте «Умный город», планах по увеличению экспорта российской IT-продукции, о разработках в сфере электронного здравоохранения и показали оборудование для перинатальных центров и других медицинских учреждений, передает "РИА Новости"
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YouTube объявил о новых мерах по пресечению распространения на своей платформе видеороликов с фальшивыми новостями и дезинформацией.
Видеохостинг выделит $25 млн на создание рабочей группы и привлечение медиаэкспертов для улучшения качества новостного контента. Часть средств пойдет на гранты для медиакомпаний, также часть денег будет направлена на расширение команды специалистов видеохостинга, которые работают с издателями. В число участников уже вошли американская медиагруппа Vox Media, бразильская радиостанция Jovem Pan и журнал India Today.
Новостные ролики будут сопровождаться подборкой источников, а содержание видео планируется проверять на достоверность. В частности, YouTube начнет отображать возле роликов об известных исторических и научных темах информацию из сторонних источников, таких как Wikipedia и Encyclopedia Britannica.
В марте гендиректор YouTube Сьюзан Войчицки пообещала сделать YouTube более надежным источником информации. «Это был год фейковых новостей и дезинформации, и мы увидели необходимость предоставления нашим пользователям достоверной информации», – заявила она (цитата по Techcrunch).
Такая инициатива YouTube согласуется с аналогичной политикой Google News (видеохостинг принадлежит корпорации Google), а также с объявленными Facebook мерами по борьбе с недостоверными новостями.
10 самых скачиваемых приложений в App Store
Максим Стулов / Ведомости
Компания App Annie провела исследование о загрузках приложений из App Store и выявила самые популярные за последние 8 лет. Компания учитывала данные с июля 2010 г. по май 2018 г., предустановленные приложения в рейтинге не учтены. По данным компании, лидером по числу загрузок стало приложение Facebook
1/10
Eric Risberg / AP
Второе – Facebook Messenger
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
В топ-3 по числу загрузок также вошел YouTube
3/10
Marcio Jose Sanchez / AP
На четвертом месте Instagram
4/10
Dado Ruvic / Reuters
На пятом – WhatsApp
5/10
Dado Ruvic / Reuters
Далее по числу загрузок следует Google Maps
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KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Snapchat
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Skype
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Bobby Yip / Reuters
WeChat
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Bobby Yip / Reuters
Замыкает топ-10 QQ – наиболее распространенный в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями
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Миллиардер Виктор Вексельберг стал фактически единственным бенефициаром российских компаний группы «Ренова», следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
До последнего времени 90% в компаниях ООО «Ренова актив» и ООО «Ренова-холдинг рус», которым принадлежат российские активы «Реновы», владело ООО «Ренова» Вексельберга, по 5% – Stratmoor Investments Limited Владимира Кремера и ООО «Клок» Евгения Ольховика.
По данным СПАРК, с 6 июля компания Вексельберга стала владельцем 99,99% в «Ренова активе» и «Ренова-холдинг рус». У «Клока» остается по 0,01% в обеих компаниях, что продиктовано российским законодательством, которое запрещает подконтрольной одному лицу компании (а «Ренова» полностью принадлежит Вексельбергу) быть единственным учредителем другого предприятия.
В апреле Вексельберг попал под санкции США. В мае стало известно, что бизнесмен произвел обмен активами с младшими партнерами по «Ренове» Кремером и Ольховиком и снизил свою долю в швейцарских компаниях группы, чтобы вывести их из-под санкционных рисков.
Представитель «Реновы» подтвердил «Интерфаксу», что изменения в структуре владения российских холдинговых структур группы произошли в рамках объявленной в мае сделки по обмену активами между Вексельбергом и его партнерами.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/25
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/25
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
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Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Число погибших в результате ливней в Японии достигло 134 человек, 10 человек пропали без вести, судьба еще 78 человек пока неизвестна, сообщает информационное агентство Nikkei.
Наибольшее число погибших зафиксировано в префектуре Хиросима на западе острова Хонсю и в префектурах Окаяма и Эхимэ на острове Сикоку.
Сильные ливневые дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за тайфуна «Прапирун». Это привело к разливу рек, потопу и сходу оползней. В большинстве регионов страны, пострадавших от разгула стихии, ливни прекратились 5 июля.
Правительство пообещало выделить дополнительные бюджетные средства на помощь пострадавшим и ликвидацию последствий, в случае если на эти цели не хватит средств специального резервного фонда.