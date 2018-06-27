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Кремль объяснил отставку Холманских с должности полпреда

Отставка полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Игоря Холманских проведена в рамках ротации кадров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это ротационный процесс», – ответил Песков на вопрос, каковы причины отставки Холманских и были ли нарекания к его работе со стороны президента.

Во вторник президент Владимир Путин обновил состав полпредов в федеральных округах, Холманских свой пост не сохранил. Новым полпредом в Уральском федеральном округе стал Николай Цуканов, работавший ранее помощником президента.

После отставки Холманских может вернуться на «Уралвагонзавод» (УВЗ) и стать председателем совета директоров, сообщали два близких к администрации президента источника РБК и подтверждал источник «Ведомостей» в «Ростехе» (госкорпорация контролирует УВЗ). Сейчас Холманских не является членом совета директоров, так что его планируется избрать в совет на ближайшем собрании акционеров, уточнял собеседник «Ведомостей».

Отставка Холманских с поста полпреда была ожидаемой, указывали близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей»: в 2012 г. Холманских назначили под президентские выборы, а теперь очевидно, что решение было неудачным. До назначения полпредом в 2012 г. Холманских работал на УВЗ начальником цеха. В 2011 г. на прямой линии с Путиным он пообещал, что если правоохранительные органы не будут справляться на оппозиционных митингах, то он «с мужиками» готов «выйти и отстоять свою стабильность».

Сейчас совет директоров УВЗ возглавляет первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков. Он также руководит советом директоров Объединенной двигателестроительной корпорации и «Вертолетов России».

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