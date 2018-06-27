Политика / Власть
Статья опубликована в № 4596 от 27.06.2018 под заголовком: Путин наладил аппарат

Владимир Путин трудоустроил своих бывших помощников

Президент завершил перестановки в администрации назначением полпредов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Во вторник президент подписал указы о назначении своих полпредов в федеральных округах. Это последняя порция кадровых указов после инаугурации Владимира Путина в мае. Три действующих полпреда переназначены: Сергей Меняйло в Сибирском округе, Владимир Устинов – в Южном, Александр Беглов – в Северо-Западном. Полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев был переназначен еще 18 мая как вице-премьер вместе с чиновниками правительства. Потеряли свои должности Игорь Холманских в Уральском округе и Олег Белавенцев в Северо-Кавказском. Отставка Холманских ожидаема: он был назначен под выборы президента в 2012 г., но стало ясно, что «ход был ошибочным», говорил источник, близкий к Кремлю. Холманских будет избран председателем совета директоров корпорации «Уралвагонзавод», сообщил источник «Ведомостей» в «Ростехе». Отставка Белавенцева, которого считают человеком министра обороны Сергея Шойгу, могла состояться по его желанию – на Кавказе работать сложнее, чем в Крыму (до 2016 г. он возглавлял Крымский федеральный округ), говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».

Холманских заменил Николай Цуканов – бывший губернатор Калининградской области, полпред в Северо-Западном округе и помощник президента по местному самоуправлению. Вместо Белавенцева назначен Александр Матовников – бывший начальник Управления «А» Центра специального назначения ФСБ и командир Сил спецопераций Вооруженных сил России. В Центральном округе представлять президента будет его бывший помощник и экс-министр связи Игорь Щеголев. Он заменил перешедшего на пост вице-премьера Алексея Гордеева.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике