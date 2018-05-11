Кадровые перемены в администрации президента будут точечными
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Состав нового правительства может быть обнародован на этой или следующей неделе, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее он говорил, что параллельно пройдут и новые назначения в администрации президента. Пока точно известно лишь об одной замене: свой пост покинет начальник контрольного управления президента Константин Чуйченко, предложенный премьером Дмитрием Медведевым на пост руководителя аппарата правительства.
Его место может занять начальник управления по внутренней политике (УВП) Андрей Ярин, говорят два близких к Кремлю человека. Еще один допускает назначение Ярина полпредом в Центральном федеральном округе (ЦФО) вместо уходящего в вице-премьеры Алексея Гордеева. Ярин сохранит свой пост в УВП, возражает другой человек, близкий к администрации.
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