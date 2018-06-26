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Бывший полпред президента Холманских может вернуться на «Уралвагонзавод»

Бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских может стать председателем совета директоров «Уралвагонзавода» (УВЗ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.

По словам источника «Ведомостей» в «Ростехе» (контролирует УВЗ), действительно планируется избрать Холманских председателем совета директоров корпорации УВЗ. Сейчас он не член совета директоров, так что его планируется избрать в совет на ближайшем собрании акционеров, добавил он. Официальный представитель «Ростеха» отказался от комментариев «Ведомостям».

Президент России Владимир Путин уволил Холманских во вторник, 26 июня. Что это случится, предполагали собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю: в 2012 г. Холманских назначили под президентские выборы, а теперь очевидно, что решение было неудачным, отмечали они. Новым полпредом в Уральском федеральном округе стал Николай Цуканов, работавший ранее помощником президента.

Как раз до назначения полпредом, в 2012 г., Холманских работал на УВЗ начальником цеха. В этой должности в 2011 г. на прямой линии с Путиным он пообещал, что если правоохранительные органы не будут справляться на оппозиционных митингах, то он «с мужиками» готов «выйти и отстоять свою стабильность».

Сейчас председатель совета директоров УВЗ – первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков. Он также возглавляет советы директоров Объединенной двигателестроительной корпорации и «Вертолетов России».

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