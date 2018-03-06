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Рабочий «Уралвагонзавода» рассказал о выгоде поддержки Путина на выборах

Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин во вторник встретился с рабочими нижнетагильского «Уралвагонзавода» (УВЗ), передает корреспондент «Ведомостей».

«Мы в 2012 г. вас поддержали [на президентских выборах], всем нашим УВЗ», — напомнил Путину один из рабочих. «Видите, за шесть лет как мы преобразились: стабильная работа у нас появилась и зарплата», — продолжил он. «Я старался вас не подвести», — отреагировал Путин.

В 2012 г. начальник сборочного цеха военной техники УВЗ Игорь Холманских (после выборов был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе) во время прямой линии обещал Путину приехать «с мужиками» в Москву, где проходили протестные митинги, и «отстоять стабильность», если милиция не справится с протестующими. Теперь такой необходимости нет, заявил журналистам во-вторник мэр Нижнего Тагила Сергей Носов: «Есть в России стабильность к удивлению наших западных партнеров».

Хотя уральцы по-прежнему готовы «поддержать шатающихся, чтобы не шатались», заверил Носов. «Морально прежде всего, — добавил он. — Потому что сила духа уральцев громадна, и ее хватит на всех и вся. Думаю, это знают и наши друзья, и наши недруги - и на себе испытали и испытывают до сих пор».

Осенью 2017 г. часть литейщиков цеха № 563 УВЗ объявила «итальянскую забастовку» из-за снижения зарплат. В феврале 2018 г. суд встал на сторону предприятия, отказавшись удовлетворить иск 25 работников УВЗ, которые пытались оспорить новые нормы расчета зарплаты.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Владимир Путин будет баллотироваться на них в качестве самовыдвиженца.