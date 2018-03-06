Как «Уралвагонзавод» оказался на грани банкротства и что его спасло

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Т-14 (на переднем плане) заменит на конвейере УВЗ Т-90 (на заднем плане) в следующем десятилетии Андрей Гордеев / Ведомости

6 марта Владимир Путин планирует посетить УВЗ, где примет участие в форуме рабочей молодежи. Единственный в стране производитель танков стал символом поддержки Владимира Путина во время предвыборной кампании 2011–2012 гг., сопровождавшейся массовыми протестами. Начальник сборочного цеха военной техники Игорь Холманских во время прямой линии с президентом предложил, если милиция не справляется с митингами, выйти «с мужиками» и «отстоять свою стабильность, но, разумеется, в рамках закона». После выборов в мае 2012 г. Холманских назначили полпредом президента в Уральском федеральном округе. Однако помощь в первую очередь понадобилась не президенту, а самому УВЗ. Символ российской оборонки погряз в долгах и оказался на грани краха: чтобы его спасти, пришлось передать предприятие «Ростеху» и сменить руководство. А главное, заставить перевозчиков покупать основную гражданскую продукцию предприятия – железнодорожные вагоны.

От Т-34 до Т-72

УВЗ был построен в 1930-е гг. в Нижнем Тагиле для производства вагонов и стал одним из первых в стране проектов крупного машиностроительного предприятия с поточным производством. Во время Великой Отечественной войны принял на своей площадке эвакуированный из Харькова танковый завод и около 10 других предприятий. В результате заводу пришлось один за другим свернуть производства: вагонное, экспериментальный цех, освобождая площадки для создания на базе эвакуированных в Нижний Тагил предприятий нового Уральского танкового завода № 183 им. Коминтерна. Завод стал крупнейшим предприятием по производству танков Т-34 – до конца войны их было выпущено 25 266 штук.

После войны созданное при заводе КБ разработало несколько типов танков, включая Т-72 – самый массовый в мире танк за период с начала 1970-х гг. Параллельно на УВЗ развивалось производство вагонов, тракторов и дорожной техники. Но в 1990-е гг. предприятие ждал жесточайший кризис: производство вагонов сократилось, с середины 1990-х гг. российская армия перестала покупать танки, а единственный крупный экспортный контракт на сборку танков Т-72 в Иране не был выполнен до конца из-за соглашения России и США 1995 г. о прекращении российских военных поставок в Иран (так называемый протокол Гор – Черномырдин).

Тем не менее сегодня УВЗ – единственный в стране производитель танков: другие российские танковые заводы в Омске и Петербурге были закрыты. В 2007 г. УВЗ был акционирован, а в 2008–2009 гг. ему были переданы находившиеся в госсобственности акции 9-го завода (производитель артиллерийских систем), Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, головное КБ по разработке танков), «Электромашина» (производитель систем управления и приводов), «Омсктрансмаш» (бывший производитель танков Т-80) и ряд других КБ и предприятий. В прошлом году УВЗ был передан в госкорпорацию «Ростех». Это решение объяснялось «сложным финансово-экономическим положением предприятия». Что же послужило причиной кризиса, какое производство – военное или гражданское – потянуло компанию вниз?

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