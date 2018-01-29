Транспортную «дочку» «Уралвагонзавода» может купить ее гендиректор

По итогам 2016 г. «УВЗ-логистик» получила 5,39 млрд руб. чистого убытка при выручке в 9,39 млрд руб., по данынм «СПАРК-Интерфакса» Андрей Гордеев / Ведомости

ФАС сообщила, что дала предварительное согласие на покупку 100% «УВЗ-логистик» (УВЗЛ, кэптивный железнодорожный оператор «Уралвагонзавода», входящего в «Ростех») компанией «Инвест-логистика». Она принадлежит «СЕТ-холдингу», контролируемому его гендиректором Александром Самусевым, по данным «СПАРК-Интерфакса». Самусев также является гендиректором самой «УВЗ-логистик» и «Управляющей компании ПНК» (УК «ПНК», Первая нерудная компания) Артема Чайки. ПНК ранее контролировалась РЖД. Компания - основной поставщик щебня для монополии.

Подробности возможной сделки неизвестны. Представители ПНК на вопросы «Ведомостей» пока не ответили. По итогам 2016 г. «УВЗ-логистик» получила 5,39 млрд руб. чистого убытка при выручке в 9,39 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса».

«Сделка одобрена советом директоров УВЗ и предусматривает полное погашение обязательств и снятие поручительств», - сказал его представитель, не уточняя деталей и сроков завершения сделки. «Погашение долгов произойдет за счет средств покупателя», - говорит источник, близкий к одной из сторон сделки.

О том, что Первая нерудная компания - вероятный претендент на парк «УВЗ-логистик», ранее рассказывали источники «Ведомостей». ПНК владеет 18 щебеночными заводами в России суммарной мощностью 14 млн куб. м в год, сказано на сайте компании. У компании есть и парк вагонов (количество не уточняется). В парке «УВЗ-логистик» почти 37 800 вагонов (большая часть - полувагоны), по данным сайта компнии.

Год назад парк «УВЗ-логистик» планировалось передать Федеральной грузовой компании (ФГК, «дочка» РЖД), которая управляла всем ее парком вагонов. В начале 2017 г. УВЗ сообщил, что покупателем стал «Тринфико проперти менеджмент», управляющий пенсионными резервами НПФ «Благосостояние». Как поясняли источники «Ведомостей», ФГК могла помочь профинансировать сделку. На тот момент «УВЗ-логистик» был должен материнской компании 24,4 млрд руб., лизинговым компаниям - 91,5 млрд руб. ФГК могла выдать пятилетний кредит на 12,5 млрд руб. под 11% годовых, остаток задолженности в этом случае может быть реструктурирован в задолженность тоже под 11% годовых, которую «УВЗ-логистик» будет возвращать УВЗ в течение трех лет, поручителем может стать ФГК, рассказывали источники. «Это один из вариантов, – уточнял человек, близкий к одной из сторон сделки. – Второй вариант – ФГК выплатит «УВЗ-логистик» авансом арендный платеж за пять лет, за счет этих средств будет частично погашен долг перед УВЗ». Но сделка не состоялась - ее не одобрила ФАС.

Летом 2017 г. гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту РЖД Олегу Белозерову с просьбой об «оперативном решении по возврату полувагонов в управление УВЗЛ до конца 2017 г. «путем досрочного прекращения договора и увеличения арендной ставки «до рыночного уровня в 1300 руб. за вагон в сутки до момента возврата вагонов», писал «Коммерсантъ». По мнению Чемезова, условия аренды (договор был заключен до конца 2018 г.) были нерыночными, ежемесячные потери он оценивал не менее чем в 500 млн руб. РЖД пошла навстречу - ФГК вернула полувагоны «УВЗ-логистик» без штрафных санкций. В январе 2018 г. стало известно, что ФГК возьмет в аренду на полгода 6000 полувагонов «УВЗ-логистик», напоминает «Интерфакс». Представитель ФГК от комментариев отказался.