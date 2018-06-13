Новая администрация президента. Полный состав
Большинство сотрудников прошлой администрации сохранили свои должности
Антон Вайно переназначен руководителем администрации президента
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Сергей Кириенко переназначен первым замруководителя администрации. В прошлой администрации отвечал за внутреннюю политику
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Алексей Громов переназначен первым замруководителя президентской администрации. В прошлой администрации отвечал за СМИ
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Дмитрий Песков переназначен замруководителя администрации – пресс-секретарем Путина
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Владимир Островенко переназначен заместителем руководителя администрации Кремля. В прошлой администрации курировал вопросы протокола
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Магомедсалам Магомедов переназначен замруководителя администрации. В прошлой администрации отвечал за межнациональные отношения
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Андрей Белоусов переназначен помощником Путина. В прошлой администрации курировал экономические вопросы
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Юрий Ушаков переназначен помощником Путина. В прошлой администрации курировал вопросы внешней политики
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Владислав Сурков переназначен помощником президента. В прошлой администрации курировал решение проблем Донбасса
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Игорь Левитин переназначен помощником президента. В прошлой администрации отвечал за транспорт
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Лариса Брычева сохранила пост помощника президента, руководителя правового управления президента
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Андрей Фурсенко переназначен помощником президента. В прошлой администрации курировал вопросы образования
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Бывший замруководителя ФТС, экс-глава управления ФСБ по Карелии Анатолий Серышев назначен помощником президента
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Замдиректора ФСБ Дмитрий Шальков назначен помощником президента, начальником контрольного управления Кремля
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Владислав Китаев переназначен руководителем протокола президента
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Сергей Глазьев сохранил пост советника президента по экономическим вопросам
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Александра Левицкая сохранила пост советника президента. В прошлой администрации отвечала за социальные вопросы
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Вениамин Яковлев сохранил пост советника президента, отвечающего за судебную систему и вопросы права
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Дмитрий Калимулин сохранил должность руководителя референтуры президента, одновременно назначен помощником Путина
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Антон Кобяков сохранил пост советника президента. В прошлой администрации отвечал за подготовку Петербургского экономического форума
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Михаил Федотов сохранил пост советника президента. В прошлой администрации курировал вопросы защиты прав человека
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Владимир Толстой сохранил пост советника президента по культуре
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Гарри Минх переназначен полномочным представителем Путина в Госдуме
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Михаил Кротов переназначен полномочным представителем Путина в Конституционном суде
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Артур Муравьев переназначен полномочным представителем Путина в Совете Федерации
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