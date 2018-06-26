Путин назначил полномочных представителей в федеральных округах

Евгений Разумный / Ведомости

Во вторник президент Владимир Путин подписал указы о назначении своих полномочных представителей в федеральных округах. Трое полпредов сохранили свои посты — Сергей Меняйло продолжит представлять президента в Сибирском округе, Владимир Устинов — в Южном, Александр Беглов — в Северо-Западном. Еще один — полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев - был переназначен президентом еще 18 мая, вместе с чиновниками правительства, так как совмещает посты полпреда и вице-премьера.

Опустевшее после перехода Алексея Гордеева на пост вице-премьера место полпреда в Центральном федеральном округе досталось бывшему помощнику президента Игорю Щеголеву. До сих пор Кремль не обнародовал документа ни о переназначении, ни об увольнении Щеголева, хотя другие помощники Путина были уволены или переназначены. Это значит, что Щеголев останется в администрации президента, но получит другую должность, говорили близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей». Два близких к правительству источника уточняли, что Щеголев может быть назначен полпредом в Центральном округе.

На должность полпреда вернулся и работавший советником президента по местному самоуправлению бывший губернатор Калининградской области и полпред в Северо-Западном округе Николай Цуканов. Теперь он стал представителем президента в Уральском федеральном округе. Цуканов заменит одного из самых известных полпредов президента — бывшего начальника цеха «Уралвагонзавода» Игоря Холманских. Близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» ранее прогнозировали отставку Холманских, объясняя ее тем, что в 2012 г. представитель «Уралвагонзавода» был назначен под президентские выборы, а теперь очевидно, что «ход был неудачным».

Наряду с Холманских президент уволил и своего представителя в Северо-Кавказском округе Олега Белавенцева. Белавенцев, которого считают человеком министра обороны Сергея Шойгу, с 2014 г. успел поработать полпредом президента в двух округах — до Северо-Кавказского был еще Крымский (упразднен в 2016 г.).

Новым полпредом президента на Северном Кавказе назначен Александр Матовников — выходец из ФСБ, где служил начальником Управления «А» Центра специального назначения ФСБ (известного как группа «Альфа»). В 2015-2018 гг. Матовников служил командиром Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил России. На эту должность он был назначен после того, как прежний командир ССО Алексей Дюмин (ныне губернатор Тульской области) перешел в центральный аппарат Минобороны. ССО созданы в 2010 г. и подчиняются начальнику Генштаба. Эти силы проводят операции на Северном Кавказе, участвовали в обеспечении безопасности Олимпиады в Сочи и воссоединении Крыма, а с 2015 г. активно действуют в Сирии.

На момент публикации этой заметки оставалась неизвестной судьба полпредства Приволжского федерального округа. Документа о переназначении или увольнении действующего полпреда президента в этом округе Михаила Бабича не обнародовано, хотя назначения во всех остальных округах произведены. Ранее близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» говорили, что Бабич давно хотел сменить сферу деятельности, прогнозировали его перевод в администрацию президента или назначение полпредом президента в Центральный федеральный округ.

Почетная пенсия или кадровый резерв

Полпреды исполняют специфические функции - это контроль исполнения указов президента, согласование кадровых назначений представителей федеральных министерств на территории, координация силовых структур, разруливание непубличных конфликтов элит на территории, говорит политолог Андрей Колядин. «Эту роль надо кому-то исполнять. Полпреды это с разной степенью эффективности делают, а вот говорить об усилении их роли рановато. Для этого должны быть дополнительные рычаги», - считает он.

Если полпредам, к примеру, передадут федеральные целевые программы или дадут возможность влиять на экономические процессы, ситуация изменится, но пока все остается как есть, заключает Колядин.

Статус полпреда в последние годы терял в весе, так как на полпредствах остался в основном технический функционал, говорит политолог Николай Миронов. «Соответственно, эти должности используются для "почетных отставок" или когда надо где-то пересидеть в ожидании своего часа», - отмечает он. Поэтому нет смысла делать кардинальные перемены на этому уровне, тут все подчинено другой логике, объясняет эксперт: «Беглов как бы в резерве, Щеголеву нашли место, Холманских ушел, так как не показал эффективности, Цуканов был разменян в аппаратной игре, в которой усилился Кириенко». Полпреды – это наполовину спящий институт, в свое время он сыграл большую роль, когда нужно было выстраивать вертикаль, а сейчас в нем нет никакого смысла, но он может пригодиться на будущее и поэтому его не ликвидируют, говорит Миронов.

Назначения не опровергают тезис о том, что институт полпредов - скорее место предпенсионного трудоустройства чиновников, чем место концентрации власти, соглашается политолог Михаил Виноградов. «Характерным здесь является назначение Устинова и Меняйло. В то же время есть две интриги. Первая - Матовников (на фоне повышенного внимания к сирийским кадрам и его причастности к системе ФСБ это способ засветить относительно новую фигуру на столь высоком уровне). И ПФО, где Бабич все же не воспринимает пост полпреда как предпенсионный — и по нему вообще ситуация оказалась подвешенной», - объясняет эксперт. По мнению Виноградова, институт полпредов остается кадровым резервом - структурой, которую всегда можно усилить в рамках перебалансировки, и местом, куда можно передвинуть людей при необходимости освободить вакансию.