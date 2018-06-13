Владимир Путин произвел неожиданные увольнения в администрации
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В среду президент Владимир Путин подписал указы о назначениях и отставках в администрации. Указов ждали сразу после вступления Путина в должность, но решения затянулись более чем на месяц. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сначала говорил, что назначения в администрации будут произведены параллельно с назначениями в правительстве, а потом напоминал, что де-юре переназначения не необходимое действие: в отличие от правительства администрация не должна была и не слагала полномочий перед вступившим в должность президентом.
Администрацию президент Путин обновил гораздо меньше, чем правительство. Посты сохранила вся верхушка: руководитель Антон Вайно, два его первых заместителя – Алексей Громов и Сергей Кириенко, три заместителя – Владимир Островенко, Магомедсалам Магомедов и Дмитрий Песков (он остался и пресс-секретарем президента). Сохранили посты и авторитетные помощники президента: Лариса Брычева (осталась и руководительницей государственно-правового управления), Юрий Ушаков, Андрей Белоусов и Владислав Сурков. Уход всех четырех из администрации прогнозировали СМИ: в частности, Брычевой сулили пост председателя Конституционного суда, Белоусову – пост первого или просто зампреда правительства, 71-летнему Ушакову – пенсию, а Суркова телеграм-каналы отправляли в Приволжский федеральный округ полпредом.
Но уволил президент другого помощника, куратора правоохранительных органов и главного кадровика – Евгения Школова. В среду, незадолго до появления указа о его отставке, на портале правовой информации появилось распоряжение правительства: выдвинуть Школова представителем государства в совет директоров госкомпании «Системный оператор единой энергетической системы».
Место Школова, говорит близкий к Кремлю человек, займет Анатолий Серышев – бывший замдиректора Федеральной таможенной службы и бывший замначальника управления ФСБ по Карелии. Песков на вопрос о сфере ответственности Серышева не ответил.
Главный кадровик – одна из опорных должностей в администрации, человек, который – с подчиненным ему управлением – организует проверки всех кандидатов на должности в администрации, правительстве, силовых органах, всех тех, кого рекомендуют к назначению, это широкий круг должностей, поясняет другой близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».
Руководителем контрольного управления президента и помощником президента – эти должности покинул ушедший руководить аппаратом правительства в ранге вице-премьера Константин Чуйченко – назначен статс-секретарь ФСБ, генерал-полковник Дмитрий Шальков.
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