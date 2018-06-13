Политика / Власть

Евгений Школов перестал быть помощником президента

Его сменил другой выходец из спецслужб Анатолий Серышев
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Указом президента Владимира Путина помощником президента назначен бывший заместитель директора Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев. В то же время на сайте Кремля опубликован указ об отставке другого помощника президента – Евгения Школова (курирующего кадровые вопросы и правоохранительные структуры). Источник, близкий к администрации президента, говорит, что Серышев назначен на место Школова.

Не опубликованы также указы о переназначении еще трех помощников – Игоря Щеголева, Владимира Кожина и Николая Цуканова. При этом все остальные помощники президента – Андрей Фурсенко, Юрий Ушаков, Игорь Левитин, Владислав Сурков, Лариса Брычева и Андрей Белоусов - переназначены помощниками президента. Помощником президента по должности стал также новый начальник Контрольного управления Дмитрий Шальков, сменивший ушедшего в аппарат правительства Константина Чуйченко.

При этом в среду Школов был распоряжением правительства от 9 июня предложен кандидатом в совет директоров компании «Системный оператор».

Евгений Школов родился в 1955 г в Дрездене, в 2006-2011 гг. служил в МВД, где дослужился до замминистра, а в 2012 г. назначен помощником президента. В 2013 г. указом президента он был назначен также уполномоченным по проведению антикоррупционных проверок.

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