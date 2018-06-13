Евгений Школов перестал быть помощником президента

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Евгений Школов в 2013 г. был назначен также уполномоченным по проведению антикоррупционных проверок
Алексей Никольский / РИА Новости
Указом президента Владимира Путина помощником президента назначен бывший заместитель директора Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев. В то же время на сайте Кремля опубликован указ об отставке другого помощника президента – Евгения Школова (курирующего кадровые вопросы и правоохранительные структуры). Источник, близкий к администрации президента, говорит, что Серышев назначен на место Школова.
Не опубликованы также указы о переназначении еще трех помощников – Игоря Щеголева, Владимира Кожина и Николая Цуканова. При этом все остальные помощники президента – Андрей Фурсенко, Юрий Ушаков, Игорь Левитин, Владислав Сурков, Лариса Брычева и Андрей Белоусов - переназначены помощниками президента. Помощником президента по должности стал также новый начальник Контрольного управления Дмитрий Шальков, сменивший ушедшего в аппарат правительства Константина Чуйченко.
При этом в среду Школов был распоряжением правительства от 9 июня предложен кандидатом в совет директоров компании «Системный оператор».
Евгений Школов родился в 1955 г в Дрездене, в 2006-2011 гг. служил в МВД, где дослужился до замминистра, а в 2012 г. назначен помощником президента. В 2013 г. указом президента он был назначен также уполномоченным по проведению антикоррупционных проверок.
Новое правительство Медведева
Евгений Разумный / Ведомости
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
1/31
Евгений Разумный / Ведомости
Вице-премьер Татьяна Голикова
2/31
Максим Стулов / Ведомости
Вице-премьер Дмитрий Козак
3/31
Евгений Разумный / Ведомости
Вице-премьер Виталий Мутко
4/31
Максим Новиков / Forbes / PhotoXPress
Вице-премьер Алексей Гордеев
5/31
Егор Алеев / ТАСС
Вице-премьер Юрий Борисов
6/31
Андрей Гордеев / Ведомости
Вице-премьер Максим Акимов
7/31
Евгений Разумный / Ведомости
Вице-премьер Ольга Голодец
8/31
Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко
9/31
Евгений Разумный / Ведомости
Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
10/31
Евгений Разумный / Ведомости
Министр культуры Владимир Мединский
11/31
Сергей Пятаков / РИА Новости
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
12/31
Артем Коротаев / ТАСС
Министр энергетики Александр Новак
13/31
Евгений Егоров / Ведомости
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
14/31
Евгений Разумный / Ведомости
Министр экономического развития Максим Орешкин
15/31
Alexander Zemlianichenko / AP
Министр иностранных дел Сергей Лавров
16/31
Евгений Разумный / Ведомости
Министр обороны Сергей Шойгу
17/31
Дмитрий Ткачук / URA.RU / TASS
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев
18/31
Максим Стулов / Ведомости
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин
19/31
Александр Рюмин / фотохост-агентство ТАСС
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
20/31
Максим Стулов / Ведомости
Министр просвещения Ольга Васильева
21/31
Александр Щербак / ТАСС
Министр науки и высшего образования Михаил Котюков
22/31
Николай Галкин / ТАСС
Министр транспорта Евгений Дитрих
23/31
Андрей Гордеев / Ведомости
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
24/31
Григорий Сысоев / РИА Новости
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков
25/31
Виталий Невар / ТАСС
Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев
26/31
spravedlivo.ru
Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев