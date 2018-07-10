Москва ожидает «политического просветления» Лондона после отставки Джонсона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник прокомментировал отставку министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. «Безусловно, мы можем оценивать министров других стран, только исходя из того критерия, какой вклад они внесли в развитие отношений с Россией. К сожалению, вклад Джонсона в это развитие можно оценить как весьма скромный, если не сказать большего», – сказал представитель Кремля.
«Мы ожидаем политического просветления Великобритании на этот счет [после отставки Джонсона]. И, безусловно, рано или поздно мы ожидаем разъяснений или аргументов по недавней ситуации в Солсбери и той ситуации, которая за этим последовала», – добавил Песков.
В понедельник, 9 июля, Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании. Основная причина ухода – осознание того, что в правительстве не поддерживают его позицию по Brexit, сообщил Джонсон. По его словам, у него слишком мало сторонников. Выбранный правительством Великобритании план Brexit не позволит стране самостоятельно решать вопросы иммиграционной политики, принимать законы в интересах страны, а также распоряжаться денежными потоками, считает Джонсон, Он отмечает, что Великобритания движется «к статусу колонии». Новым министром иностранных дел Великобритании стал Джереми Хант.