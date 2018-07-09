Борис Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании

Увольнением Тереза Мэй грозила всем министрам, не согласным со стратегией Brexit

На известии об отставке Джонсона курс фунта стерлингов к доллару упал на 0,75%, пишет Financial Times TOBY MELVILLE / REUTERS

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку вслед за министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом, передает Sky news.

«Сегодня днем премьер-министр Тереза Мэй приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел», – сообщили Reuters в канцелярии премьера. В ближайшее время будет объявлен преемник Джонсона. «Премьер-министр благодарит Бориса за его работу», – отметили в канцелярии Мэй.

«Политики приходят и уходят, но созданные ими для народа проблемы остаются. Могу только пожалеть, что идея Brexit не уйдет с отставкой [Дэвида] Дэвиса и [Бориса] Джонсона. Но кто знает...» – написал в Twitter председатель Евросоюза Дональд Туск.

На известии об отставке Джонсона курс фунта стерлингов к доллару упал на 0,75%, пишет Financial Times. «Обстановка на политической арене Великобритании беспорядочная, и таким же будет курс фунта», – цитирует издание валютного аналитика ING Вираджа Патела.

«Борис теперь имеет полное право приехать [в Россию] на полуфинал Англия – Хорватия, невзирая на бойкот [ЧМ-2018] на уровне МИД Великобритании», – написал в Twitter Шон Уолкер, корреспондент The Guardian по Центральной и Восточной Европе.

В субботу, 7 июля, Мэй заявила о готовности отправить Джонсона в отставку, если он попытается сорвать или каким-либо образом повлиять на позицию Великобритании по выходу королевства из ЕС, сообщала газета The Times. Мэй направила правящей Консервативной партии письмо, в котором сообщалось, что министров, не согласных с принятой стратегией выхода Великобритании из ЕС, ждет отставка. «Пока мы прорабатывали нашу позицию по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету министров выражать свои индивидуальные взгляды. Достижение согласия по этому вопросу означает, что коллективная ответственность теперь полностью восстановлена», – говорится в письме.

"This would not honour the referendum result" - Prime Minister @theresa_may explains why remaining in the customs union is not part of her #Brexit plan



All of the latest politics news here: https://t.co/KglucxndnL pic.twitter.com/bhBpndWYSz — Sky News (@SkyNews) 9 июля 2018 г.

В понедельник, 9 июля, в отставку ушел британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. По информации источников The Daily Telegraph, также уволился и заместитель Дэвиса по работе в парламенте Стив Бейкер. Дэвис, Джонсон и министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс были убежденными евроскептиками, отмечало издание. В первый год премьерства Мэй считалось, что эти трое сторонников «жесткого Brexit» обладают реальным влиянием на нее. Но по мере приближения сроков выхода Великобритании из ЕС их позиции в правительстве стали ослабевать.

Правительство Великобритании 6 июля одобрило план выхода страны из ЕС. Соответствующим документом предусматривается создание зоны свободной торговли с ЕС, доступ к единому рынку и Таможенному союзу ЕС. Такой вариант отвечает интересам Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании и имеющей торговые отношения с Республикой Ирландией. Одобренный план выхода Великобритании из ЕС оказался более «мягким», чем рассчитывали евроскептики в правительстве тори и большинство членов парламентской фракции Консервативной партии.

Выход Великобритании из ЕС официально должен состояться 29 марта 2019 г. Переходный период определен до конца 2020 г.

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