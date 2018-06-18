Brexit помог алкогольному бизнесу Чичваркина увеличить продажи на треть



Евгений Чичваркин в своем магазине Kirsty Wigglesworth / AP

«Это был очень успешный год», – так в отчете за 2017 финансовый год, завершившийся 31 июля, описывает успехи британская Hedonism Drinks. Это компания Евгения Чичваркина, под управлением которой винный магазин Hedonism Wines в центре Лондона. Ее выручка выросла на 37% до 20,7 млн фунтов, чистая прибыль – почти в пять раз до 1,6 млн фунтов, следует из документа, опубликованного только в мае 2018 г.

Таким успехам способствовал рост клиентской базы, поскольку проект заработал репутацию в глазах клиентов, рассказал «Ведомостям» Чичваркин. Также, по его словам, росту продаж способствовал Brexit (т. е. выход Великобритании из Евросоюза, референдум по нему состоялся в июне 2016 г.) и связанное с ним ослабление британского фунта.

Структура затрат компании не изменилась: по-прежнему две трети затрат приходится на аренду, зарплату и бонусы персоналу, уточнил бизнесмен.

Чичваркин – сооснователь сети магазинов по продаже техники и электроники «Евросеть». В 2008 г. бизнесмен вместе с партнером Тимуром Артемьевым продали свои доли в компании Александру Мамуту, после чего Чичваркин покинул Россию, обосновавшись в Лондоне.

Алкогольный бутик Hedonism Wines основан 2012 г. в деловом квартале Мейфэйр, сказано на сайте магазина. Компанию контролирует Чичваркин, сказано в отчете. Ранее бизнесмен говорил «Ведомостям», что вложил несколько млн фунтов в вина для Hedonism Wines. Сейчас 65% продаж в деньгах приходится на крепкий алкоголь, 35% – на вина, уточнил Чичваркин.

Первую прибыль Hedonism Wines получил по итогам 2016 финансового года. Торговля алкоголем – высококонкурентный бизнес, множество компаний предлагают аналогичный продукт, отмечается в документе. Поэтому важно поддерживать широкий и уникальный ассортимент продукции и клиентский сервис, в котором компания никому бы не уступала, отмечается там же.

Чичваркин ожидает, что показатели текущего финансового периода, который завершится 31 июля 2018 г., будут еще лучше, но конкретных прогнозов он давать не стал.

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