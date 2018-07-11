Македонию официально пригласили в НАТО при условии смены названия
Лидеры стран НАТО на саммите военного альянса в Брюсселе официально пригласили Македонию к началу переговоров о вступлении в альянс, которое состоится только при условии смены названия страны. «По завершении всех процедур по соглашению о смене названия на национальном уровне страна присоединится к НАТО в качестве тридцатого члена», - говорится в декларации саммита. «Дверь в НАТО есть и будет открытой», - цитирует AFP заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Урегулирование разногласий относительно названия страны с соседней Грецией остается непременным условием членства, подчеркнул Столтенберг. «Такое предложение бывает раз в жизни... Выбор за народом бывшей югославской республики Македония», - сказал генеральный секретарь альянса. Приглашение в НАТО принял премьер-министр Македонии Зоран Заев.
В июне президент Македонии Георге Иванов отказался подписывать соглашение о переименовании страны, достигнутое Заевым с греческим коллегой Алексисом Ципрасом. В обращении к нации он назвал соглашение антиконституционным и неравноправным и пообещал не подписывать его ни при каких условиях.
Македония и Греция договорились о смене названия Республики Македонии на Северную Македонию. Новое название должны одобрить парламент, президент и народ страны на референдуме. Таким образом может разрешиться диспут Скопье и Афин, длившийся со времен распада Югославии в 1991 г. Греция последовательно блокировала членство Македонии в НАТО, требуя от соседней республики изменить название, чтобы отделить ее от греческой области Македония и исключить любые территориальные претензии. В ООН Македония официально называется «бывшая югославская республика Македония».