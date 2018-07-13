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Следствие попросило продлить домашний арест Кириллу Серебренникову

Следственный комитет обратился в Басманный суд с ходатайством о продлении домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра» режиссеру Кириллу Серебренникову и его коллеге по «Седьмой студии» Софье Апфельбаум. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

По словам Царевой, следствие просит продлить домашний арест Серебренникова до 22 августа, Апфельбаум - до 19 сентября. Ходатайства будут рассмотрены 18 июля, уточнила собеседница агентства.

Ранее стало известно, что 17 июля суд пересмотрит решение об ограничении Серебренникова в сроках ознакомления с материалами дела.

Серебренникова и его бывших коллег по «Седьмой студии» – Софью Апфельбаум, Алексея Малобродского и Юрия Итина – обвиняют в хищении 133 млн руб., которые были выделены из федерального бюджета в 2011-2014 гг. на проект «Платформа». Все обвиняемые, кроме Малобродского, находятся под домашним арестом. В мае 2018 г. меру пресечения Малобродскому изменили с заключения под стражу на подписку о невыезде из-за проблем со здоровьем. Еще одна фигурантка – продюсер Екатерина Воронова – находится в международном розыске.

Почти все подсудимые отрицают обвинения, выдвинутые следствием. Только бывший главный бухгалтер проекта Нина Масляева признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием.

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