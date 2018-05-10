Премьера «Лета» в Каннах стала акцией в поддержку Кирилла Серебренникова
Режиссер не смог лично представить фильм – он с августа находится под домашним арестом
На Каннском кинофестивале показали новый фильм Кирилла Серебренникова «Лето». На красную ковровую дорожку перед премьерой команда фильма вышла с плакатом с надписью «Kirill Serebrennikov». Так съемочная группа решила поддержать автора фильма, который с августа находится под домашним арестом
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Поддержать режиссера вместе с командой фильма решили президент фестиваля Пьер Лескюр и директор Тьери Фремо (на фото)
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Гости премьеры в майках в поддержку Серебренникова
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Еще одним способом выразить поддержку Серебренникову стали значки с портретом режиссера
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Зрители встретили фильм овациями. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента. «Лето» представлено в основной конкурсной программе фестиваля
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