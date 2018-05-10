Стиль жизни / Культура

Премьера «Лета» в Каннах стала акцией в поддержку Кирилла Серебренникова

Режиссер не смог лично представить фильм – он с августа находится под домашним арестом
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