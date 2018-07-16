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YouTube заблокировал видео с акцией Pussy Riot из-за нарушения авторских прав

Администрация YouTube заблокировала видеообращение Pussy Riot, записанное перед акцией «Милиционер вступает в игру», проведенной во время финала чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в Twitter активистов группы.

При попытке воспроизвести видео возникает уведомление, что ролик содержит «материалы от партнера FIFA, который заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав». Позже группа опубликовала видеообращение с новой ссылкой.

Четверо участников Pussy Riot выбежали на футбольное поле во время финала чемпионата мира. В трансляцию матча между Францией и Хорватией вошел короткий эпизод, когда активисты бегут по полю в форме полицейских, а стюарды пытаются их поймать и увести. Затем режиссер трансляции включил повторы опасных моментов матча. Он вернулся к картинке матча, когда акция была закончена.

WOW, YouTube has blocked our video because of the FIFA copyright shit pic.twitter.com/8pSIdDPrQG — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) July 15, 2018

Активисты Pussy Riot, устроившие протестную акцию, были задержаны. Сотрудники полиции доставили в ОВД «Лужники» Петра Верзилова, Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Нику Никульшину. В отношении задержанных составлены административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.31 КоАП РФ) и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17.12 КоАП РФ).

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира