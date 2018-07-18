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Reuters сообщил о готовности шефа Пентагона к переговорам с министром обороны России

Министр обороны США Джеймс Мэттис открыт для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух собеседников в американской администрации. Это один из результатов встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.

Собеседники агентства не уточнили, поступал ли в адрес Минобороны запрос Пентагона на телефонную беседу или личные переговоры. Последняя личная встреча министров обороны России и США состоялась в 2015 г. С этого времени общение по линии военных ведомств двух стран шло между председателем Объединенного комитета начальников штабов Джозефом Данфордом и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

По итогам встречи в Хельсинки Путин и Трамп заявили, что в ходе саммита они обсуждали, в частности, ситуацию на Украине, в Сирии, а также контроль вооружений.

Хельсинки встречает Путина и Трампа