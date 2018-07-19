Белый дом видит угрозу вмешательства России в промежуточные выборы в Конгресс
Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия попытается оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут осенью 2018 г. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. Она отметила, что администрация США предпринимает серьезные шаги, чтобы предотвратить возможность вмешательства.
Сандерс уточнила, что в ранее США была запущена пилотная программа, позволяющая увеличить возможности быстрого реагирования в день выборов. В марте 2018 г. Конгресс предоставил Избирательной комиссии (Election Assistance Commission) $380 млн на финансирование грантов и получение помощи на выборах.
Обеспокоенность возможным вмешательством России ранее выражал директор национальной разведки США Дэниел Коутс. Он видел угрозу в использовании пророссийскими пропагандистами соцсетей и других средств влияния, связанных с общественно-политическим расколом США.
В марте 2018 г. Дональд Трамп заявлял, что США проводят «очень, очень серьезные исследования» и будут «противодействовать тому, что они (Россия) делают».