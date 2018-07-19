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Белый дом видит угрозу вмешательства России в промежуточные выборы в Конгресс

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Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия попытается оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут осенью 2018 г. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. Она отметила, что администрация США предпринимает серьезные шаги, чтобы предотвратить возможность вмешательства.

Сандерс уточнила, что в ранее США была запущена пилотная программа, позволяющая увеличить возможности быстрого реагирования в день выборов. В марте 2018 г. Конгресс предоставил Избирательной комиссии (Election Assistance Commission) $380 млн на финансирование грантов и получение помощи на выборах.

Обеспокоенность возможным вмешательством России ранее выражал директор национальной разведки США Дэниел Коутс. Он видел угрозу в использовании пророссийскими пропагандистами соцсетей и других средств влияния, связанных с общественно-политическим расколом США.

В марте 2018 г. Дональд Трамп заявлял, что США проводят «очень, очень серьезные исследования» и будут «противодействовать тому, что они (Россия) делают».

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К арестованной в США Марии Бутиной допустят российских дипломатов

Ведомости
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Сотрудники посольства России в Вашингтоне смогут посетить арестованную в США россиянку Мария Бутину. Об этом говорится в сообщении дипмиссии. «Окажем ей необходимую поддержку», - обещают дипломаты. Они находятся а контакте с адвокатом Бутиной Нилом Дрисколлом.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. Сейчас она обвиняется по двум статьям – в сговоре, чтобы стать иностранным агентом, и работе в качестве такового на территории США без уведомления генпрокурора. По этим пунктам ей может грозить до 15 лет тюрьмы. Сама Бутина не признает вины.

Накануне Федеральный окружный суд Вашингтона отказался выпустить Бутину под честное слово, как того просили ее адвокаты, и принял сторону прокуратуры и минюста, настаивавших на том, чтобы обвиняемая оставалась под арестом до начала судебного разбирательства. Обвинители считают, что россиянка может совершить побег из страны, если ее отпустят под залог.

Следующее заседание суда начнется 24 июля в 10.00 по местному времени (17.00 мск).

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах России ввести санкции против Украины

Ведомости
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Несколько сотен физических и около ста юридических могут попасть под санкции, которые прорабатывает российское правительство в отношении Украины. В их числе могут оказаться крупные бизнесмены, политики и украинские чиновники, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Белом доме. Москва может заблокировать их активы и ввести запрет на вывод капитала.

Введение санкций будет закреплено указом президента. Подготовительную работу ведет кабинет министров, ее координирует первый вице-премьер Антон Силуанов. За составление списка юридических лиц отвечают Минэкономики, Минпромторг и Минфин. К 1 августа они представят «предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера». Проект президентского указа будет конкретным, но оставит и поле для маневра, отмечает российский федеральный чиновник. Пускать в ход все меры сразу не имеет смысла, считает он.

Российские санкции станут «зеркальным ответом» на меры, предпринятые ранее Украиной, отмечает собеседник в российском правительстве. Сейчас под украинскими санкциями находятся 1748 физических лиц и 756 юридических лиц. Большинство санкций введено на три года.

В последний раз украинский санкционный перечень расширялся по указу президента Украины от 14 мая, который затронул, в частности, российские «Фосагро» и «Еврохим». Готовящиеся антиукраинские санкции также коснутся украинских производителей удобрений. Правда, источники в отрасли отмечают, что поставки удобрений с Украины в Россию и весь ЕАЭС в 2017 г. оценивались всего лишь в $1 млн. Российский экспорт на Украину в это же время составил 870 000 тонн азотных удобрений на $206 млн, смешанных — 2 млн тонн на $520 млн.

По данным ЕАЭС, импорт с Украины в 2017 г. составил, около $4,9 млрд. В январе—мае 2018 г. он он упал на 39%, до $2,2 млрд, указывает ФТС. Основные объемы приходятся на алюминиевое сырье, скорее всего речь идет о поставках Николаевского глиноземного завода «Русала», а также на металлургическую и машиностроительную продукцию.

Собеседник издания в руководстве одного из российских ведомств рассказал, что вопрос о санкциях против Украины обсуждался с 2014 г. Этот сценарий активно поддерживали силовики, но его было решено «отложить про запас».

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Бизнес
Новости

В конгресс США внесли проект о санкциях против «Северного потока - 2»

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Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес на рассмотрение в конгресс США законопроект о санкциях против строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом говорится на официальном сайте сенатора.

«Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзными партнерами в Европе повышает энергетическую безопасность членов НАТО, предоставляя этим странам стабильные и надежные американские энергоресурсы», — говорится в заявлении. Законопроект предполагает введение санкций против газопровода, «который будет поставлять природный газ из России в Германию наряду с другими российскими экспортными трубопроводами».

В конце июня власти США заверили Германию, что против подрядчиков, задействованных в проекте «Северный поток - 2», американские власти не будут вводить санкции. Об этом Reuters рассказала представитель министерства экономики Германии. Агентство отмечает, что она не уточнила, когда именно США дали соответствующие гарантии.

В мае The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в апреле пытался убедить ее отказаться от поддержки проекта «Северный поток – 2». Несколько европейских чиновников на условиях анонимности заявили изданию, что Трамп хочет, чтобы США стали вместо России основным поставщиком газа в страны ЕС.

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Политика
Новости

Послы ЕС договорились расширить черный список по Украине из-за Крымского моста

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Послы ЕС решили внести еще несколько человек в черный список по Украине из-за запуска в эксплуатацию Крымского моста, рассказал ТАСС европейский источник. По его словам, решение формально должно быть одобрено Советом ЕС на министерском уровне.

«Я могу подтвердить, что послы ЕС согласовали внесение нескольких новых фигурантов в список лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины», - сказал источник. Имена граждан, в отношении которых будут введены санкции, он не назвал, заявив, что их объявят только после окончательного утверждения этого решения.

Сейчас в черный список по Украине включены 150 граждан России и Украины, а также 38 компаний и организаций. Всем фигурантам списка запрещен въезд на территорию стран ЕС. Банковские счета, недвижимое имущество и прочие активы на территории ЕС подлежат заморозке. Дважды в год санкции по Украине Совет ЕС продлевает. Сейчас срок действия санкций определен до 15 сентября 2018 г.

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост

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Бизнес
Новости

«Роснано» впервые выплатила государству 50% чистой прибыли

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«Роснано» выплатила государству дивиденды по итогам 2017 г. в размере 537,5 млн руб., что составляет около 50% чистой прибыли по РСБУ. Об этом говорится в сообщении компании.

Решение о выплате дивидендов было принято Росимуществом на годовом собрании акционеров компании. «Первая выплата дивидендов в пользу государства подтверждает, что самофинансируемая стратегия развития наноиндустрии уже запущена», - приводятся в сообщении слова зампредседателя правления, исполнительного директора «Роснано» Бориса Подольского. Вклад государства в компанию окупился за счет налогов новых производств наноиндустрии, устойчивый финансовый результат впервые позволил «Роснано» перечислить 50% прибыли единственному акционеру - государству.

100% акций «Роснано» владеет Росимущество. Чистая прибыль «Роснано» по итогам 2017 г. по РСБУ составила 1,057 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Шувалов подтвердил планы ВЭБа о партнерстве с КБ «Стрелка»

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Председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов подтвердил планы госкорпорации и «Дом.РФ» стать партнерами консалтингового бюро «Стрелка», передает ТАСС.

«Сегодня мы на "Стрелку" смотрим не просто как на институт, который помогает Москве и другим городам, - уже "Дом.РФ", ВЭБ, Фонд развития моногородов воспринимают "Стрелку" в качестве главного, наиболее профессионального партнера, чтобы конвертировать сегодняшнее состояние в другое, наилучшее», - заявил Шувалов на Московском урбанистическом форуме.

По его словам, ВЭБ и «Стрелка», как два института, должны отвечать за урбанистическое развитие города. Причем на ВЭБ ложится ответственность в части «магистральной, большой экономики», на «Дом.РФ» - в части современного жилья и городской среды. Мы хотим создать партнерство со «Стрелкой», сказал Шувалов.

Формат партнерства пока не определен, уточнил он. По его словам, возможно партнерство «с приобретением активов или договорное».

КБ «Стрелка» основана в 2013 г. Ее учредителем является Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» бизнесмена Александра Мамута. Компания предоставляет услуги стратегического консалтинга, городского планирования и управления проектами.

Ранее «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники писали, что ВЭБ может стать стратегическим партнером консалтингового бюро «Стрелка». Сам Мамут не исключал такой возможности. «Стрелка» является исполнителем госзаказов по развитию городской среды. Бюро реализовывало программу «Моя улица» по заказу столичных властей.

Как проходит реконструкция улиц в Москве

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Технологии
Новости

Капитализация Amazon впервые превысила $900 млрд

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Капитализация Amazon впервые с момента создания компании в 1994 г. превысила $900 млрд, передает Reuters. Amazon теперь на втором месте после Apple ($935 млрд) по стоимости на фондовом рынке.

Акции Amazon торгуются на уровне $1858 за бумагу, капитализация компании достигла $902 млрд. С начала 2018 г. акции компании подорожали более чем на 57%. С того момента, как они начали котироваться на бирже Nasdaq в 1997 г., они подорожали на 123 000%. Инвестор, купивший 1 акцию Amazon за $18 в ходе IPO тогда, сегодня может получить порядка $22 200 на бумагу.

На рынках нет ничего невозможного

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Экономика
Новости

Орешкин назвал счастье человека фактором экономического роста

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Счастье каждого конкретного человека является фактором экономического роста. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на Московском урбанистическом форуме, передает РИА «Новости».

«По мере продвижения экономики вперед от аграрного типа к постиндустриальному роль счастья конкретного человека очень серьезно возрастает, потому что растет влияние, которое каждый конкретный человек оказывает реализацией своих идей на экономику, на пространство вокруг, и потому роль счастья возрастает», — пояснил министр.

По мнению Орешкина, создание комфортной городской среды и жилья являются залогом ускорения экономического роста, создания новых отраслей, продуктов и разработок.

В свою очередь председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов заявил, что счастье человека не зависит от площади его жилья. «Главное, чтобы на рынке была возможность выбрать по возможностям и по своим желаниям. Если вам нужна квартира в 20 метров, купите ее и будьте счастливы. Если вам нужна квартира 100 метров и у вас есть для этого доход, купите себе квартиру 100 метров», - пояснил он свою точку зрения.

По его словам, различные предложения на рынке жилья формируют облик города. Ощущать себя счастливым человеком очень важно, сказал Шувалов. Важно «после тяжелого рабочего дня, после счастливого рабочего дня прийти домой в квартиру, которая должна быть такой, чтобы это счастье продолжалось», отметил он.

Два года назад Шувалов на форуме «Среда для жизни» заявил, что ему кажется смешной ситуация, когда люди покупают жилье площадью 20 кв. м. Однако оно очень популярно, на рынке есть соответствующая ниша, говорил Шувалов. По его словам, тогда над ним «ржали те, кому я говорил, что в 20 метрах можно быть счастливым».

10 самых счастливых стран и Россия

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Бизнес
Новости

Рогозин объявил о создании «Роскосмоса 2.0»

Ведомости
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Размах задач, поставленный перед «Роскосмосом» президентом Владимиром Путиным, позволяет говорить о его полном обновлении, «Роскосмосе 2.0»,  рассказал сегодня руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.

На совещании в среду президенту были представлены планы развития Роскосмоса, сказал Рогозин, занявший пост руководителя госкорпорации несколько недель назад. По его словам, Путин «очень внимательно относится к тому, как идет становление новой администрации "Роскосмоса". Он настаивает на том, чтобы в кратчайшие сроки были проанализированы все вопросы, от которых зависит развитие как гражданского космоса, так и направленного на обеспечение безопасности».

Среди планов, представленных Путину, был пакет решений по ускорению работ по ракете среднего класса «Союз 5», рассказал Рогозин. Контракт на создание этой ракеты во вторник был подписан Роскосмосом с РКК «Энергия», напомнил он. Следующим шагом станет создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, добавил руководитель «Роскосмоса».

«Президент прекрасно понимает и поддерживает нашу корпорацию в том, что реализация такого амбициозного проекта, сравнимого с "Энергия-Буран", вполне серьезно приведет к тому, что сам "Роскосмос" значительно обновится — будет другой "Роскосмос" просто», — добавил Рогозин. Этот проект потребует модернизации производства, новой ресурсной базы, пояснил он: «То есть, фактически это будет "Роскосмос 2.0».

Сегодня в Кремле состоялась встреча президента с руководством ракетно-космической промышленности. В ходе встречи Путин поручил ускорить работы по проекту тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с тем, чтобы ее запуск с космодрома «Восточный» состоялся в 2021 году.

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Бизнес
Новости

«Нафтогаз» назвал предварительное условие для переговоров о мировой с «Газпромом»

Ведомости
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«Нафтогаз Украины» готов рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом» по спору о транзите при условии, что оно не помешает переговорам по новому газовому контракту, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

«Сейчас, когда "Газпром" проиграл и хочет поговорить о мировом соглашении, это просто трата времени. Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировом, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы делать это в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока - 2», - цитирует Коболева официальный аккаунт «Нафтогаза» в Facebook.

По мнению компании, сейчас трехсторонний формат выгоден России как «дымовая завеса» для крайне политизированного проекта газопровода в обход Украины.

«На всякий случай: решение арбитража в силе, на задолженность "Газпрома" уже начислено больше полумиллиона долларов процентов, а главный аргумент россиян в апелляции относительно "лингвистической экспертизы" суд тоже отверг», - сообщил официальный Twitter украинской компании.

Накануне в Берлине прошли трехсторонние переговоры России, Украины и Евросоюза по газовому конфликту, не принесшие каких-либо решений. Российская сторона готова рассматривать разные варианты продолжения транзита через Украину – продление действующего контракта или заключение нового, сообщил министр энергетики России Александр Новак. «Важный вопрос, который с этим увязан, это наша позиция, – мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений», – подчеркнул министр. До этого об урегулировании споров России и Украины в стокгольмском арбитраже в качестве условия продления транзита через Украину говорил и президент России Владимир Путин.

Причина конфликта компаний - стоимость и объем транзита российского газа через Украину. По контракту «Газпром» должен прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м газа в год за $2,35 млрд. «Газпром» ни разу столько не прокачал – а «Нафтогаз» отдельно не устраивал тариф (около $21,3 за 1000 куб. м). В 2014 г. «Нафтогаз» подал иск в стокгольмский арбитраж. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер назвал требования «Нафтогаза» неприемлемыми: украинцы предлагали поднять тариф с $2,7 до $5 за прокачу 1000 куб. м на 100 км. 28 февраля 2018 г. арбитры постановили, что «Газпром» должен заплатить компенсацию в размере $2,56 млрд, оставили неизменным требование о минимальном транзите и отказали в ретроспективном пересмотре тарифа.

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Бизнес
Новости

Контракт на строительство стартового комплекса для «Ангары» подпишут до августа

Ведомости
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«Роскосмос» до начала августа подпишет документы для строительства второй очереди космодрома «Восточный». Об этом заявил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В ближайшие две недели мы подпишем контракт на начало строительства стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара" на "Восточном"», - уточнил Рогозин.

В свою очередь президент России Владимир Путин на совещании с руководством ракетно-космической отрасли ранее поручил ускорить развитие семейства ракет-носителей «Ангара». Первый запуск тяжелой модификации ракеты должен состояться в 2021 г.

«Я жду более активной работы по развитию ракет-носителей семейства "Ангара", в том числе ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"», - заявил глава государства, отметив, что «Ангара» имеет огромное значение для обороноспособности страны.

Невеселые старты

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