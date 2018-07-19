Белый дом видит угрозу вмешательства России в промежуточные выборы в Конгресс

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«Коммерсантъ» узнал о планах России ввести санкции против Украины

Несколько сотен физических и около ста юридических могут попасть под санкции, которые прорабатывает российское правительство в отношении Украины. В их числе могут оказаться крупные бизнесмены, политики и украинские чиновники, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Белом доме. Москва может заблокировать их активы и ввести запрет на вывод капитала.

Введение санкций будет закреплено указом президента. Подготовительную работу ведет кабинет министров, ее координирует первый вице-премьер Антон Силуанов. За составление списка юридических лиц отвечают Минэкономики, Минпромторг и Минфин. К 1 августа они представят «предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера». Проект президентского указа будет конкретным, но оставит и поле для маневра, отмечает российский федеральный чиновник. Пускать в ход все меры сразу не имеет смысла, считает он.

Российские санкции станут «зеркальным ответом» на меры, предпринятые ранее Украиной, отмечает собеседник в российском правительстве. Сейчас под украинскими санкциями находятся 1748 физических лиц и 756 юридических лиц. Большинство санкций введено на три года.

В последний раз украинский санкционный перечень расширялся по указу президента Украины от 14 мая, который затронул, в частности, российские «Фосагро» и «Еврохим». Готовящиеся антиукраинские санкции также коснутся украинских производителей удобрений. Правда, источники в отрасли отмечают, что поставки удобрений с Украины в Россию и весь ЕАЭС в 2017 г. оценивались всего лишь в $1 млн. Российский экспорт на Украину в это же время составил 870 000 тонн азотных удобрений на $206 млн, смешанных — 2 млн тонн на $520 млн.

По данным ЕАЭС, импорт с Украины в 2017 г. составил, около $4,9 млрд. В январе—мае 2018 г. он он упал на 39%, до $2,2 млрд, указывает ФТС. Основные объемы приходятся на алюминиевое сырье, скорее всего речь идет о поставках Николаевского глиноземного завода «Русала», а также на металлургическую и машиностроительную продукцию.

Собеседник издания в руководстве одного из российских ведомств рассказал, что вопрос о санкциях против Украины обсуждался с 2014 г. Этот сценарий активно поддерживали силовики, но его было решено «отложить про запас».