Политика

Новости

Минобороны впервые показало кадры производства ракет из послания Путина

Минобороны впервые опубликовало кадры производства ракет, которые президент Владимир Путин показал в марте во время послания Федеральному собранию. Видеозаписи опубликованы на YouTube-канале ведомства.

Ведомство продемонстрировало производство ракет «Сармат» и «Буревестник», а также показало цеха, где производится сборка беспилотных подводных аппаратов (им присвоено имя «Посейдон») с атомной энергетической установкой. Кроме того, ведомство опубликовало запись развертывания боевого лазерного комплекса «Пересвет», в ходе которой командир расчета приказывает военнослужащим: «к выполнению боевой задачи приступить».

В одной из видеозаписей показано третье бросковое испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в Плесецке. Как ожидается, серийные поставки «Сармата» могут начаться в 2019 г. Эта модель придет на смену стратегическим ракетам шахтного базирования РС-20В «Воевода» (по классификации НАТО — SS-18 «Сатана») в дивизиях РВСН.

В одном из видеороликов показана установка в шахту для последующего испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым оснащением «Авангард». Минутный видеоролик начинается с установки ракеты на стартовой площадке, затем показан ее пуск из шахты. Далее анимация показывает отделение боевого блока «Авангарда» от ракеты-носителя и его активное маневрирование при приближении к цели.

Новое оружие, которое показал Путин