Bloomberg составил список стран, дающих гражданство в обмен на инвестиции

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Агентство Bloomberg составило список стран, в которых можно получить гражданство в обмен на инвестиции в местный бизнес или при покупке недвижимости. В перечень вошло 10 государств.
Отмечается, что восемь из десяти стран квалифицированы Международным валютным фондом как офшорные зоны. Однако большинству миллиардеров второй паспорт нужен не для ухода от налогов, а для подтверждения их статуса или в качестве подушки безопасности, рассказал агентству Кристиан Келин, президент компании Henley & Partners, которая консультирует по вопросам гражданства.
«Если у вас есть яхта и два самолета, следующей покупкой станет мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто хотели бы собрать коллекцию из паспортов разных стран», — сказал Келин. Некоторые из них покупают паспорт, опасаясь, что в их стране произойдет какое-то потрясение.
Дороже всего гражданство обходится в Австрии: чтобы получить паспорт этой страны, нужно инвестировать в местную экономику $23,75 млн. Предоставление австрийского гражданства подпадает под закон о конфиденциальности, поэтому информация о нем не публикуется и не сообщается нигде.
Второе место в списке занял Кипр: для получения гражданства в этой стране нужно потратить $2,375 млн. Для получения мальтийского паспорта нужно $1,065 млн.
Дешевле всего гражданство обойдется в Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде — $100 000. Также в список вошли Турция, Вануату, Гренада, Сент-Китс и Невис.
Как перебраться на Кипр
М. Сергеев / Ведомости
Чтобы иметь возможность получить гражданство Кипра, нужно приготовить минимум 2 млн евро ($2,3 млн). Их необходимо вложить в недвижимость на острове
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Flickr
Причем жилье стоимостью не менее 500 000 евро покупатель должен сохранять в собственности до конца жизни. Это гарантирует, что податель заявления на гражданство установит и сохранит реальные связи с Кипром, считают в правительстве
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Chris Ratcliffe / Bloomberg
Также можно инвестировать 2,5 млн в кипрские гособлигации и акции. В любом случае для начала нужно получить вид на жительство
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Andrew Caballero-Reynolds / Bloomberg
На это уйдет минимум три месяца, затем еще несколько месяцев может понадобиться для получения гражданства
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FILIP SINGER / EPA / Восток-Фото
За четыре года действия программы «гражданство в обмен на инвестиции» по ней было выдано около 2000 паспортов, говорил Bloomberg министр финансов Кипра Харрис Георгиадес
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Simon Dawson / Bloomberg
Около половины получили россияне, писало в мае агентство, ссылаясь на информацию от консалтинговых компаний, помогающих клиентам в получении второго гражданства
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Sean Gallup / Getty Images
В рамках программ, связанных с получением гражданства и вида на жительство, было привлечено около 4 млрд евро зарубежных инвестиций. Это соответствует 22,3% ВВП Кипра за 2016 г. (17,9 млрд евро, по данным МВФ)
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Flickr
ВВП Кипра вырос в 2016 г. на 2,8% против 1,7% годом ранее, по данным МВФ. Страна оправляется от последствий кризиса, разразившегося в начале 2013 г.
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Продажи жилья восстанавливаются после кризиса на Кипре, но остаются в разы ниже показателей, наблюдавшихся до мирового финансового кризиса 2007-2008 гг.
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Сергей Портер / Ведомости
Экономические успехи Кипра в последние годы – во многом результат реформ, инициированных министром финансов Георгиадесом (на фото) и включавших реструктуризацию банковского сектора, меры жесткой бюджетной экономии, приватизацию
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Simon Dawson / Bloomberg
Реформы быстро дали результат: уже в 2014 г. экономический спад затормозился (ВВП сократился на 1,5% против почти 6% годом ранее). Первичный профицит бюджета сейчас превышает 2% ВВП
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Pixabay
Госдолг, выросший с 79,3% ВВП в 2012 г. до более чем 107% в 2014-2015 гг., начнет, по прогнозу МВФ, быстро сокращаться с 2019 г. – до 86,7% в 2022 г.
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Petros Karadjias / AP
Безработица, в 2014 г. достигшая 16,2%, в этом году сократится до 11,8%, ожидает МВФ
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Yiannis Kourtoglou / REUTERS
Чтобы стимулировать деловую активность и привлечь инвестиции, правительство в 2015 г. снизило налоги для компаний, физлиц и по операциям с недвижимостью
Реформы, включая снижение налогов и гражданство в обмен на инвестиции, «теперь дают результаты», сказал министр Bloomberg в апреле 2017 г.
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Simon Dawson / Bloomberg
По данным Eurostat, в 2015 г. гражданство Кипра получили 3300 человек (в общей сложности, не только за инвестиции). В Италии, например, этот показатель составил 178 000, в Великобритании – 118 000, в Испании – 114 400, во Франции – 113 600, в Германии – 110 100
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Neil Hall / REUTERS
Паспорт гражданина страны, входящей в Евросоюз, дает возможность безвизового въезда в остальные 27 стран ЕС, а также еще в 119 государств
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Футболисты ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры. На сайте футбольного клуба опубликовано их обращение к болельщикам.
«Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов», — говорится в обращении.
Березуцкие подписали контракт с ЦСКА, когда им было по 19 лет, они играли в одном клубе на протяжении 16 лет в качестве защитников. «Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — все это навсегда останется с нами», — отметили спортсмены.
После ухода Березуцких, ЦСКА придется заново создавать оборонительную линию, считает бывший главный тренер команды Александр Тарханов. «[Сергей] Игнашевич и братья Березуцкие все эти годы создавали положительный фон в ЦСКА. Алексей и Василий — умелые бойцы, они держали командный настрой в клубе», — сказал Тарханов «РИА Новости».
Вице-премьер Виталий Мутко надеется, что братья Березуцкие продолжат приносить пользу футболу. «Могу высказать только сожаление с точки зрения болельщика. Но жизнь идет. Они долгие годы играли на высоком уровне, все сложнее держать форму и избегать травм», — сказал Мутко ТАСС.
Алексей Березуцкий провел за ЦСКА 502 матча во всех турнирах и забил 11 голов. Василий Березуцкий сыграл за московский клуб 531 матч, в которых отличился 14 раз. Братья не выступают за национальную сборную с осени 2016 г., всего на счету Василия 101 матч за российскую команду (5 голов), у Алексея — 58 игр.
Березуцкие в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы — 2008.
Граффити с изображением футболистов в российских городах
Егор Алеев / ТАСС
Граффити с изображением игрока сборной Бразилии по футболу Неймара на фасаде школы № 1 напротив отеля «Мираж», где разместятся футболисты перед матчем 1/4 финала ЧМ
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Thanassis Stavrakis / AP
Граффити с изображением нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси на стене дома в Казани
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Александр Кряжев / РИА Новости
Граффити «Ты просто космос, Стас» с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге
3/10
Максим Григорьев / ТАСС
Граффити с изображением вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева на рампе для экстремального спорта в Щелкове
4/10
Егор Алеев / ТАСС
Граффити с изображением португальского футболиста Роналду в Казани
5/10
Константин Чалабов / РИА Новости
Граффити футболиста Синдзи Кагавы (Япония) на бетонном заборе в Волгограде
6/10
Александр Рюмин / ТАСС
Граффити с изображением российских болельщиков в Москве
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Граффити с изображением Лионеля Месси на фасаде жилого дома возле учебно-тренировочного центра ГУОР Бронницы в Московской области
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Александр Кряжев / РИА Новости
Футбольная площадка в Петроградском районе Санкт-Петербурга
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Виталий Тимкив / РИА Новости
Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса на стене дома в Краснодаре
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля. «Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте», – говорится в сообщении.
Франция стала первой европейской страной, откликнувшейся на призыв Путина оказать гуманитарную помощь воюющей Сирии.
В субботу самолет Ан-124 ВКС России доставил из Франции в Сирию более 40 тонн гуманитарной помощи — медикаменты и медицинское оборудование, одежду, палатки, предметы первой необходимости. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, поступившем в редакцию.
Гуманитарная помощь будет передана гражданскому населению Восточной Гуты и в больницы, управляемые Сирийским арабским Красным Полумесяцем.
Президенты России и Франции на встрече в Санкт-Петербурге 24 мая договорились о совместном оказании гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии. Тогда Макрон принял решение направить Дамаску 50 млн евро, которые пойдут на гуманитарную деятельность на сирийской территории.
Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Генштаб ВС России продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет (КР), выпущенных по Сирии силами США, Великобритании и Франции и пораженных сирийской ПВО. На фото - детали турбин двигателей ракет Tomahawk производства США
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Минобороны
На фото – неразорвавшаяся боевая часть ракеты Tomahawk
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Среди обломков - элементы американских КР морского базирования Tomahawk и КР воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow. На переднем плане - киль SCALP с пробоиной от поражающего элемента боевой части ракеты ПВО
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
На местности найдены и радиоэлектронные блоки: рулевые механизмы и фрагменты системы управления
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представитель Генштаба Сергей Безногих заметил, что хорошее состояние найденных обломков ракет говорит о том, что на них воздействовали средства ПВО. На фото - элементы корпуса и рулей ракеты Tomahawk
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
«Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», - подчеркнул Безногих
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Самолеты и корабли вооруженных сил США, Великобритании и Франции ударили по сирийской территории 14 апреля в ответ на применение химического оружия в Восточной Гуте 7 апреля. Минобороны России считает химическую атаку постановкой боевиков
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Ракетный удар международной коалиции пришелся по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представители коалиции сообщали, что выпустили по территории Сирии 105 ракет, причем все они попали в цель. Минобороны России утверждает, что из 105 ракет сирийские ПВО перехватили 71
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Из-за перебоев в работе системы транспортировки багажа аэропорта «Шереметьево» возникли проблемы с отправкой багажа, сообщил «Аэрофлот». Проблемы коснулись как пассажиров, летевших из Москвы, так и следовавших через «Шереметьево» трансфером.
Когда именно наблюдались перебои в работе системы и какое количество пассажиров могли затронуть проблемы с багажом, не уточняется.
«В настоящее время сотрудники аэропорта делают все возможное для восстановления системы доставки багажа. Недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами», – говорится в сообщении «Аэрофлота». Пассажиров просят сохранять посадочный талон и отрывной талон багажной бирки, которые могут потребоваться для розыска багажа.
Аэропорт «Шереметьево» пока не прокомментировал ситуацию.
Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»
Tony Gutierrez / AP
Консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих брендов авиакомпаний в мире. На первом месте, как и в 2017 г., – American Airlines. Бренд американской авиакомпании за год подешевел – с $9,811 млрд до $9,094 млрд в этом году
1/11
Paul Sancya / AP
Второе место занимает американская Delta. Brand Finance оценила бренд авиакомпании в $8,712 млрд против $9,232 млрд годом ранее
2/11
Mike Blake / Reuters
Топ-3 самых ценных брендов замыкает еще один американский авиаперевозчик – United. Бренд компании оценен в $7,027 млрд ($7,161 в 2017 г.)
3/11
Kamran Jebreili / AP
На четвертом месте, как и годом ранее, – Emirates. Компания из ОАЭ в 2016 г. занимала первое место рейтинга. В 2017 г. ее бренд, по данным консалтинговой компании, стоил $6,082 млрд, а в этом году подешевел до $5,336 млрд
4/11
Kiichiro Sato / AP
Пятерку самых ценных мировых брендов авиакомпаний замыкает американский лоукостер Southwest Airlines. Бренд компании оценивается в $5,298 млрд против $6,001 млрд годом ранее
5/11
Евгений Разумный / Ведомости
Китайская China Southern Airlines заняла шестое место рейтинга. Бренд авиаперевозчика оценен в $4,063 млрд – компания поднялась на одну позицию в рейтинге (годом ранее бренд оценивался в $3,705 млрд)
6/11
Tyrone Siu / Reuters
Еще одна китайская авиакомпания – China Eastern Airlines – также усилила позиции в рейтинге и поднялась на седьмую строчку. По данным Brand Finance, ее бренд подорожал до $3,810 млрд с $3,145 млрд
7/11
Евгений Разумный / Ведомости
С шестой на восьмую строчку рейтинга опустилась британская British Airways – ее бренд оценили в $3,484 млрд в этом году против $3,708 млрд в прошлом
8/11
Евгений Разумный / Ведомости
Еще один китайский авиаперевозчик – Air China – занял девятую строчку рейтинга с оценкой бренда в $3,433 млрд ($2,893 млрд годом ранее)
9/11
Андрей Махонин / Ведомости
Топ-10 замыкает крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa. За год ее бренд подорожал до $2,914 с $2,259 млрд, по данным Brand Finance
10/11
Андрей Гордеев / Ведомости
Российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на 24-м месте, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2017 г. По оценкам консалтинговой компании, бренд "Аэрофлота" подорожал до $1,429 млрд с $1,270 млрд годом ранее. При этом "Аэрофлот" второй год подряд признается самым узнаваемым авиационным брендом
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Украинские власти выступают за введение санкций в отношении российских портов на Черном море из-за блокады Азовского моря. Об этом в эфире канала «112 Украина» сообщил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал министр.
Омелян добавил, что россияне жестоко поплатятся за строительство Крымского моста. «Мы видим, что уже шесть человек, которые были причастны к построению этого моста, уже находятся под санкциями», — отметил министр.
Евросоюз 18 июня продлил на год санкции в отношении России, введенные в 2014 г. из-за конфликта на Украине. Кроме того, ЕС принял решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, которые участвовали в строительстве Крымского моста.
Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, соединившую Крым и Краснодарский край.
Ограничительные меры сейчас действуют в отношении 155 россиян и 38 российских компаний и организаций. Всем фигурантам списка запрещен въезд на территорию стран ЕС. Банковские счета, недвижимое имущество и прочие активы на территории ЕС подлежат заморозке.
Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Владимир Путин и миллиардер Аркадий Ротенберг (справа) открыли Крымский мост. ООО «Стройгазмонтаж» Ротенберга было генподрядчиком проекта. Стоимость моста – 227,9 млрд руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Путин проехал 19 км по мосту за рулем строительного «Камаза»
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
После визита Путина Ротенберг признался, что у него «мурашки бегают», когда он говорит о завершении стройки
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
Путин после поездки на "Камазе" поздравил строителей с завершением стройки
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Президент Украины Петр Порошенко ратифицировал соглашение с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве при расследовании крушения малазийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Порошенко. Отмечается, что соглашение между Украиной и Нидерландами было подписано 7 июля 2017 г. в Таллине.
Ратификация данного соглашения дает Нидерландам право преследовать лица за преступления, связанные с крушением самолета. Документ устанавливает, что судебное преследование подозреваемых будет происходить в голландском суде. Также соглашение допускает проведение судебного заседания в режиме видеоконференции.
Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. На борту самолета были 298 человек (большинство из них были голландскими подданными), все они погибли.
Нидерланды считают Россию причастной к крушению малазийского Boeing, Австралия разделяет эту позицию. В мае совместная следственная группа сообщила, что сбивший лайнер зенитный ракетный комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитной бригаде из Курска. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок пояснил, что процесс привлечения России к ответственности будет идти параллельно с расследованием, направленным на установление индивидуальной уголовной ответственности за гибель пассажиров MH17.
Совместная следственная группа по расследованию крушения в Донбассе рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 г. представила результаты расследования. Основной вывод: ракетная установка, сбившая самолет с 298 людьми, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады ВС России. На фото: сопло двигателя ракеты ЗРК «Бук» и часть обшивки
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Francois Lenoir / Reuters
Сопло ракеты «Бука», показанное на презентации в Гааге. Генпрокурор Нидерландов и координатор следствия Фред Вестербеке заявил, что следствие получило достаточно для суда доказательств того, что сбивший MH17 «Бук» прибыл в Донбасс из России
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Francois Lenoir / Reuters
В 2016 г. следствие объявило, что установило группу из 100 человек, которые могут быть причастны к перевозке «Бука» и уничтожению MH17. К настоящему времени их круг сужен до нескольких десятков, установлены роли большинства, сказал Вестербеке
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Francois Lenoir / Reuters
Следствие не намерено называть имена подозреваемых, чтобы «не раскрывать свои карты». На фото: заводская маркировка на обшивке ракеты
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Francois Lenoir / Reuters
Следствие признает, что пока не смогло достоверно установить идентичность показанных обломков ракете, запущенной по MH17. Следователи призвали связаться с ними людям, у которых есть сведения о принадлежности сопла и ракеты с показанной маркировкой
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Президент США Дональд Трамп во время саммита с российским коллегой Владимиром Путиным отклонился от плана, составленного американской администрацией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным издания, советники президента рекомендовали ему в жесткой форме спросить у Путина о возможном вмешательстве России в выборы в 2016 г. Предметом разговора должны были стать новые обвинения, предъявленные за несколько дней до саммита 12 российским разведчикам. Также Трамп должен был упомянуть об этом во время совместной пресс-конференции, но президент не сделал этого.
«Это был хорошо подготовленный план. К сожалению, он его не реализовал», — сказал один из собеседников издания. Другой источник отметил, что Трамп сделал «ровно противоположное».
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп лично распорядился предъявить обвинения 12 россиянам до саммита с Путиным. Президент счел, что это даст ему преимущество на переговорах, отмечает агентство.
По данным Bloomberg, Трампу на прошлой неделе сообщили об обвинительном заключении и предложили выбрать, когда обнародовать эту информацию: до или после саммита США — Россия. Трамп выбрал первый вариант.
Власти США 13 июля обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г., в частности, в заговоре с целью взлома компьютеров и кражи документов. По версии минюста США, разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвиняют в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон.
Кадры со встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Kevin Lamarque / Reuters
16 июля в Хельсинки началась первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что Мосгорсуд отклонил его жалобу на отказ в регистрации кандидатом в мэры Москвы. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Теперь Гудков намерен обратиться в Верховный суд России, а затем в Конституционный.
«Первую инстанцию по жалобе на нерегистрацию мэром проскочили. Со свистом. Сегодня в полдень Мосгорсуд отказал. Удивления нет, это бюрократическая ступенька на пути выше — в Верховный и, главное, Конституционный суды», — написал Гудков.
Шансов на то, что Верховный или Конституционный суды отменят решение Мосгорсуда, нет, считает экс-депутат. «Но каждое решение Конституционного суда сейчас станет залогом для действий потом. Если закон не работает, это не значит, что его нет», — объяснил политик свое решение обратиться в вышестоящие инстанции.
По Избирательному кодексу Москвы для преодоления муниципального фильтра кандидату нужно собрать подписи 6% муниципальных депутатов в трех четвертях районов города (110 подписей в 110 районах). Гудков, собравший подписи в 63 районах, считает, что эти нормы должны применяться с учетом постановления Конституционного суда 2012 г., где указано, что регионы должны определять число лиц, необходимое для поддержки кандидата в губернаторы, «с учетом конкретных условий развития партийно-политических отношений».
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов: Сергея Собянина (самовыдвиженец), Михаила Дегтярева (ЛДПР), Илью Свиридова («Справедливая Россия») и Вадима Кумина (КПРФ).
Собянин возглавил топ-10 самых упоминаемых губернаторов
Андрей Гордеев / Ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин занял первое место в медиарейтинге губернаторов за 2017 г. Столичный градоначальник упоминался в публикациях в прошлом году более 330 000 раз. Рейтинг подготовлен «Медиалогией». Основой для построения рейтингов является медиаиндекс «Медиалогии» - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны
1/10
Андрей Гордеев / Ведомости
На втором месте рейтинга глава Чечни Рамзан Кадыров. Более 165 000 раз его упоминали в публикациях в 2017 г.
2/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял третье место в медиарейтинге губернаторов за 2017 г. Он более 190 000 раз упоминался в 2017 г. в публикациях
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Татарстана Рустам Минниханов на четвертом месте рейтинга, более 118 000 раз упоминался в публикациях в 2017 г.
4/10
Денис Абрамов / Ведомости
Глава Крыма Сергей Аксенов на пятом месте рейтинга, более 125 000 раз упоминался в 2017 г. в публикациях
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оказался на шестом месте рейтинга. Он упоминался в публикациях в 2017 г. более 104 000 раз
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на седьмом месте рейтинга, упоминался в публикациях в 2017 г. более 75 000 раз
7/10
Лидия Верещагина / для Ведомостей
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко (на фото слева) на восьмом месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 82 000 раз
8/10
Пресс-служба президента России
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев оказался на девятом месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 73 000 раз
9/10
Пресс-служба президента России
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов (на фото в центре) оказался на 10-м месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 51 000 раз
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Министерство финансов США получило от UC Rusal план вывода компании из-под санкций. Об этом сообщил агентству Reuters министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин. «Компания обратилась к нам по поводу определенных вопросов об удалении [из санкционного списка]», — сказал Мнучин.
Он не стал раскрывать, какие именно предложения содержатся в плане. По словам министра, у минфина США нет цели «убрать UC Rusal из бизнеса», поскольку компания играет важную роль на мировом рынке алюминия. «Возможно, мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель», — добавил Мнучин.
Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении ряда российских предпринимателей и связанных с ними компаний. В частности, в список попали Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ и UC Rusal.
В конце апреля американские власти заявили, что санкции против UC Rusal и En+ могут быть отменены, если Дерипаска откажется от контроля в компаниях. Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% UC Rusal через En+, в которой ему принадлежит 66%. По условиям акционерного соглашения En+ считается контролирующим акционером, пока ее доля в UC Rusal превышает 40%.
Кроме того, Дерипаска «принципиально согласился» на сокращение своей доли в En+ с текущих 66% до менее 50%. Источники Bloomberg сообщали, что американский минфин для отмены санкций против En+ требовал снижения доли Дерипаски до 40%.
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Пентагон выделил Украине $200 млн на покупку военной техники и подготовку военнослужащих, передает CNN. Выделение средств запланировано в бюджете США на текущий финансовый год.
«США предоставит Украине $200 млн на сотрудничество в области безопасности для дополнительных тренировок, снаряжения и услуги советников, с тем чтобы выстроить оборонный потенциал украинских вооруженных сил», — заявили в Пентагоне. С 2014 г. США уже выделили в качестве поддержки Украине в области обороны около $1 млрд, отметили в ведомстве.
Посольство Украины в США подтвердило информацию о выделении средств. «Средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку ВС Украины», - говорится в сообщении посольства, размещенном в Facebook.
Пентагон уже начал процедуры заключения контрактов на поставку на Украину техники, отметили в посольстве.
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Двое полицейских погибли при обстреле автомобиля в Кизилюртовском районе Дагестана, передает ТАСС со ссылкой на управление МВД по республике.
Ранее источник агентства в силовых структурах сообщил о двух погибших и одном раненом сотруднике полиции. В 20:30 по местному времени в Кизилюртовском районе на 764-м км федеральной автодороги «Кавказ» преступники из автомобиля Lada «обстреляли двигавшуюся в попутном направлении служебную автомашину». В ней находились трое сотрудников ДПС ГИБДД МВД. После нападения злоумышленники скрылись. Двое сотрудников полиции от полученных ранений скончались на месте, уточнили в МВД. На территории района введен план «Сирена».
На место ЧП приехал министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов, работает следственно-оперативная группа. Весь личный состав районного отдела полиции поднят по тревоге. Проводятся оперативно-поисковые мероприятия.
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Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил иск России к Украине о применении антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония (аммиачная селитра) российского производства. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.
«Мы расцениваем это как безусловную победу России. Третейская группа удовлетворила подавляющее большинство наших претензий, и, самое главное, были поддержаны наиболее принципиальные из них», - заявил ТАСС постоянный представитель России при ВТО Геннадий Овечко.
Россия пыталась оспорить украинскую методику энергокорректировок. Киев отказывался учитывать внутрироссийские цены на газ при производстве нитрата аммония. Арбитраж пришел к выводу, что оснований для этого у Украины не было.
В июле 2014 г. Украина на пять лет повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония. Власти России посчитали, что такие меры не отвечают правилам ВТО. В 2015 г. Россия инициировала спор, подав жалобу в арбитраж организации.
Сейчас Россия ведет аналогичный спор с ЕС. Жалоба в ВТО была подана также в мае 2015 г.