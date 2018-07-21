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Bloomberg составил список стран, дающих гражданство в обмен на инвестиции

Агентство Bloomberg составило список стран, в которых можно получить гражданство в обмен на инвестиции в местный бизнес или при покупке недвижимости. В перечень вошло 10 государств.

Отмечается, что восемь из десяти стран квалифицированы Международным валютным фондом как офшорные зоны. Однако большинству миллиардеров второй паспорт нужен не для ухода от налогов, а для подтверждения их статуса или в качестве подушки безопасности, рассказал агентству Кристиан Келин, президент компании Henley & Partners, которая консультирует по вопросам гражданства.

«Если у вас есть яхта и два самолета, следующей покупкой станет мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто хотели бы собрать коллекцию из паспортов разных стран», — сказал Келин. Некоторые из них покупают паспорт, опасаясь, что в их стране произойдет какое-то потрясение.

Дороже всего гражданство обходится в Австрии: чтобы получить паспорт этой страны, нужно инвестировать в местную экономику $23,75 млн. Предоставление австрийского гражданства подпадает под закон о конфиденциальности, поэтому информация о нем не публикуется и не сообщается нигде.

Второе место в списке занял Кипр: для получения гражданства в этой стране нужно потратить $2,375 млн. Для получения мальтийского паспорта нужно $1,065 млн.

Дешевле всего гражданство обойдется в Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде — $100 000. Также в список вошли Турция, Вануату, Гренада, Сент-Китс и Невис.

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