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Шеф АНБ создал группу по противодействию России в киберпространстве

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Директор Агентства национальной безопасности и руководитель киберкомандования США Пол Накасоне подтвердил создание специальной группы по противодействию российской угрозе. «Я создал группу по России, небольшую группу по России», - приводит Bloomberg его заявление на форуме по безопасности в Аспене. «Это соответствует тому, что разведывательное сообщество делало после 2016 и 2017 гг.» - пояснил он.

Накасоне признал, что у России есть «большие возможности», но выразил уверенность, что Вашингтон сможет им противостоять.

Ранее The Washington Post сообщила о том, что АНБ и киберкомандование будет сотрудничать с обеими палатами Конгресса США по противодействию российской угрозе в преддверии промежуточных выборов в парламент.

19 июля риски, связанные с попытками России оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс признал Белый дом. Представитель администрации Сара Сандерс уточнила, что президент США Дональд Трамп разделяет эти опасения. Обеспокоенность возможным вмешательством выражал и директор национальной разведки США Дэниел Коутс. Он видел угрозу, прежде всего, в использовании соцсетей и других средств влияния, связанных с общественно-политическим расколом США.

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«Коммерсантъ» узнал об обвинении сотрудника ЦНИИмаша в передаче технологий странам НАТО

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Арестованному Лефортовским судом Москвы 74-му научному сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву «предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания уточнил, что впоследствии «эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса». Сам Кудрявцев обвинения в свой адрес не отвергает. В ЦНИИмаше информацию не комментируют.

В рамках дела о госизмене проверяется около 12 человек, отмечает издание. Пока известно только об обвинениях в адрес Кудрявцева. 19 июля сообщалось о проведении сотрудниками ФСБ обысков в ЦНИИмаше в Королеве и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, структура «Роскосмоса») Дмитрия Пайсона в Москве. Следствие считает, что западные спецслужбы получили российские промышленные наработки в части гиперзвуковых технологий под грифом «совершенно секретно». Источники издания указывали, что утечка могла произойти от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт. На следующий день Пайсон подал заявление об увольнении.

Работа Кудрявцева в ЦНИИмаше была напрямую связана с закрытой тематикой «гиперзвуковых потоков», которые использовались в частности в проектах корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерна ВКО «Алмаз-Антей», отмечают источники.

Дело о госизмене приведет к изменению статуса ЦНИИмаша уже в ближайшее время, считают собеседники издания. Выработкой рекомендаций по усилению безопасности на объектах ракетно-космической промышленности сейчас занимается комиссия во главе с замгендиректора «Роскосмоса» Сергеем Деминым. Ей также предстоит выработать «предложения об изменении статуса института и укреплении контроля за его деятельностью со стороны госкорпорации». Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился открыть на территории института свой второй кабинет.

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Новости

СМИ узнали о поиске подозреваемых в покушении на Скрипалей по фото

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Фотографию подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продемонстрировала британская полиция ключевым свидетелям по делу, сообщает The Daily Mail.

Полиция использовала технологию распознавания лиц, для идентификации двух предполагаемых убийц, попавших на камеры наружного наблюдения, отмечает издание. Полиция уверена, что после совершения преступления подозреваемые вернулись в Россию. Всего на убийство Скрипалей, как полагает следствие, могло быть отправлено четыре человека, в том числе женщина.

«Они показали мне фотографию мужчины и спросили, видел ли я его когда-нибудь в городе и если да, то где», - рассказал изданию 28-летний Джош Харрис. В Солсбери он останавливался в одном общежитии с Дон Стерджес, отравившейся нервно-паралитическим веществом, предназначенным, как считает полиция, Скрипалям, и вскоре погибшей. Харрис не узнал того, кто был изображен на портрете. Также полицейские хотели поговорить с некой женщиной, но у них не было ее фотографии.

В Скотленд-Ярде ситуацию не прокомментировали.

19 июля ITV и Press Association сообщили, что британская полиция идентифицировала подозреваемых в отравлении Скрипалей. Позже министр по вопросам безопасности правительства Великобритании Бен Уоллес опроверг эту информацию.

Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта. Британские власти обвинили в отравлении Россию. Москва обвинения отвергает.

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Легкомоторный самолет был перехвачен над резиденцией Трампа

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Истребитель ВВС США был поднят на перехват легкомоторного самолета, вошедшего в «бесполетную зону» над резиденцией президента США Дональда Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление Белого дома.

Инцидент произошел 21 июля. Накануне в Бедминстер, где расположен Trump National Golf Club, прилетел Трамп. Вернуться в Белый дом он планировал 22 июля.

Истребитель сопроводил самолет-нарушитель до выхода из бесполетной зоны. Машина приземлилась в аэропорту Питтстоун. Там пилота встретили сотрудники правохранительных органов. После допроса он был отпущен, поскольку, как было установлено, «не представлял угрозы».

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17 сотрудников ярославской колонии отстранены от должности после скандала с избиением

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Семнадцать сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний, идентифицированных по видео с избиением осужденного в Ярославской ИК-1, отстранены от исполнения должностных полномочий. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина.

«Мне сказали, что 17 сотрудников, идентифицированных по этому видео, отстранены от исполнения обязанностей. Теперь будет приниматься решения по их дальнейшей работе по линии УФСИН и привлечению к уголовной ответственности», - сказал Бабуркин агентству.

В минувшую пятницу «Новая Газета» опубликовала видео жестокого избиения сотрудниками ярославской ИК-1 осужденного Евгения МакароваНа записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, Макарова избивают резиновой палкой по пяткам, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Люди, одетые в форму сотрудников ФСИН, требуют от него извинений, а услышав их, продолжают его бить, объясняя, что он неправильно извиняется.

Инцидент на видео произошел еще 29 июня 2017 года, утверждает газета. После скандала и широкого возмущения общественности ФСИН назначил служебную проверку, а ярославский Следственный комитет возбудил уголовное дело. Однако видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в СКР, прокуратуру и УФСИН на пытки. Это обращение Макарова результатов не принесло.

В России с 2009 по 2017 г. по статье 302 УК («Принуждение к даче показаний») было осуждено всего шесть человек.  В том числе трое – по ч. 2 этой статьи, где речь идет о выбивании показаний «с применением насилия, издевательств или пытки». Наказание за пытки предусмотрено также ч. 2 ст. 117 («Истязание»), по которой за тот же период было осуждено более 5000 человек, но в этой статье пытки являются лишь одним из восьми отягчающих обстоятельств. Иногда пытки подпадают под ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий»), если это деяние совершено с применением насилия: по этой статье за 9 лет осуждено 11 286 человек, однако за это время число осужденных в год уменьшилось более чем вдвое – с 1771 до 798 человек. (По данным Судебного департамента при Верховном суде). 

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Политика
Новости

СМИ сообщили о скорой выдаче Эквадором Ассанжа

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Эквадор может уже на следующей неделе выдать Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне. Об этом сообщает Intercept со ссылкой на источники в эквадорском МИДе.

Издание отмечает, что на эти даты запланирован визит президента Эквадора Ленина Морено, который намерен обсудить с британскими властями выдачу Ассанжа и лишение его статуса политического беженца.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 г. В январе власти Эквадора предоставили ему статус натурализованного гражданина. Ассанж не может покинуть территорию посольства, поскольку сразу будет задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 г. Выдачи Ассанжа также добиваются США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за разглашение секретных данных госдепартамента.

Ранее МИД Эквадора заявил, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в $5 млн.

В марте эквадорское посольство лишило Ассанжа доступа в интернет и права принимать посетителей. Это было сделано после поста в социальных сетях о деле Скрипалей, сообщали СМИ. Поведение Ассанжа «ставит под угрозу хорошие отношения между Эквадором и Соединенным Королевством, остальной частью ЕС и другими странами», заявили эквадорские власти. 

Политика
Новости

The Washington Post узнала имя поддерживавшего Бутину российского бизнесмена

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Задержанная в США россиянка Мария Бутина получала финансовую поддержку от российского миллиардера Константина Николаева, у которого есть бизнес-интересы в США, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.

По словам собеседников издания, Бутина рассказала разведывательному комитету сената, что Николаев финансировал группу в поддержку легализации оружия, которую она возглавляла. Пресс-секретарь Николаева подтвердил, что бизнесмен поддерживал контакт с Бутиной в период с 2012 по 2014 г., но отвечать на вопрос о материальной поддержке не стал.

Состояние Николаева, по данным Forbes, составляет $1,2 млрд, он занимает 1999-е место в списке миллиардеров. Бизнесмен и его партнеры Никита Мишин и Андрей Филатов владеют 34% акций компании Globaltrans, крупнейшего в России частного оператора железнодорожного транспорта. В декабре 2017 г. они продали свои доли в глобальных портах, уйдя из портового бизнеса. Кроме того, Николаев является одним из соучредителей московской школы управления «Сколково». В США он входит в совет директоров компании American Ethane и инвестирует в стартапы в Кремниевой долине.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

Связи Николаева с российскими властями «нельзя охарактеризовать как глубокие», отметил его представитель. С Трампом Николаев никогда не встречался, добавил он. Однако, по словам двух источников издания, бизнесмена видели в Trump International Hotel в Вашингтоне во время инаугурации президента США.

Другой собеседник рассказал журналистам, что сын Николаева Андрей, который учится в США, участвовал в кампании в поддержку Трампа в 2016 г. «Как и многие другие молодые люди, обучающиеся в США, Андрей вызвался раздавать листовки ради опыта», — прокомментировал пресс-секретарь эту информацию.

О задержании Бутиной стало известно в понедельник, 16 июля. Она обвиняется по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Бутиной грозит до 10 лет тюрьмы, она вину не признает.

По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, сообщили Reuters и The Washington Post.

Федеральный окружный суд Вашингтона в среду принял решение оставить россиянку под арестом до начала судебного разбирательства, посчитав, что она может совершить побег из страны, если ее отпустят под залог.

Следствие полагает, что Бутина поддерживает контакты с российской разведкой. Кроме того, в ее электронной почте сохранились контакты с неким бизнесменом, который фигурирует в материалах дела как «спонсор». Его имя не называлось, отмечалось только, что это «известный российский бизнесмен с глубокими связями с администрацией президента России».

Кто шпионил в пользу России

Политика
Новости

В Москве задержали активистов за пикет против пенсионной реформы

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В Москве на площади Революции задержали двух активистов Дарью Полюдову и Кирилла Котова, которые стояли в одиночных пикетах с плакатами против пенсионной реформы и повышения НДС, сообщает «ОВД-инфо». Задержанных доставили в отдел полиции «Китай-город».

На видео, которое опубликовал в Facebook Николай Игроков, видно, что активисты держали плакат с надписью «Нет повышению пенсионного возраста и НДС». К Полюдовой и Котову подошли сотрудники полиции и попросили пройти с ними.

Как отмечает «ОВД-инфо», Полюдова 20 октября прошлого года вышла на свободу после двух лет лишения свободы в колонии-поселении, где она отбывала срок за публикации «В контакте». Суд счел их призывами к экстремизму и сепаратизму.

Котов — пензенский активист, которого обвинили в публичных призывах к свержению власти. В июне его арестовали на 15 суток после одиночного пикета: он стоял с плакатом «В День России требуем свободу. Революция будет. ЧМ FIFA — бойкот».

В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 г., для женщин — до 63 лет к 2034 г.

Президент Владимир Путин в пятницу впервые прокомментировал законопроект о пенсионной реформе. Он назвал этот вопрос чувствительным и заявил, что ему не нравится предложенный вариант реформы, но нужно думать о перспективе. 

Пикеты у Госдумы против повышения пенсионного возраста

Бизнес
Новости

Сечин допустил создание сети АЗС «Роснефти» в Германии

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин допустил создание сети автозаправок компании в Германии. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос, планирует ли «Роснефть» в будущем поставлять нефтепродукты немецким потребителям напрямую.

«Мы, в принципе, это делаем [поставляем продукцию в Германию напрямую] через сети АЗС наших партнеров, с которыми у нас есть соглашение соответствующее. Это и ВР, и Total. Но вполне возможно, что будем развивать и собственную сеть», — сказал Сечин.

Ранее «дочка» «Роснефти» Rosneft Deutschland подписала контракты с немецкими компаниями о реализации нефтехимической продукции собственного производства, начиная с 2019 г. «Роснефть» — третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки.

В интервью Сечин сообщил, что «Роснефть» на данный момент завершила основные приобретения активов в России и теперь намерена сосредоточиться «на получении органического роста». В 2016 г. компания приобрела контрольный пакет «Башнефти», а в 2013 г. — 100% акций ТНК-ВР. В ближайшее время не ожидается и изменений в структуре акционеров компании, полагает Сечин.

Глава «Роснефти» также сделал прогноз относительно стоимости нефти в конце 2018 г. По его мнению, цена на нефть до конца года будет находиться в пределах $75-80 за баррель, при этом в бюджет «Роснефти» заложена цена в $63. Цена нефти марки Brent с января по май выросла почти на 20%. 

Какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Правозащитник сообщил об аресте ученого из ЦНИИмаша по делу о госизмене

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Суд в Москве арестовал по делу о госизмене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) — головного института госкорпорации «Роскосмос» — Виктора Кудрявцева. Об этом сообщил ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.

«В СИЗО "Лефортово" накануне мне удалось пообщаться с вновь прибывшим 74-летним заключенным из Королева Кудрявцевым, которого арестовали и доставили вчера. Ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — рассказал правозащитник.

По словам Еникеева, о том, что арестованный ученый имеет отношение к делу о госизмене, ему «прямо никто не сказал, дело засекречено».

В пятницу газета «Коммерсантъ» сообщила об обысках в ЦНИИмаше в Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, структура «Роскосмоса») Дмитрия Пайсона в Москве. Следственные мероприятия, по данным издания, проводили сотрудники ФСБ.

По данным «Коммерсанта», поводом для обысков стало уголовное дело по статье о государственной измене. Как рассказали газете источники, ФСБ установила, что западные спецслужбы получили результаты секретных наработок российской промышленности, утечка могла произойти от сотрудников ЦНИИмаша.

В субботу Пайсон подал заявление об увольнении, сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко. По его словам, Пайсон покинет пост в начале августа. О дальнейшей судьбе центра — будет он расформирован или нет — Устименко не знает.

Политика
Новости

Над авиабазой Хмеймим уничтожили два неизвестных беспилотника

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За выходные средства противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника неизвестного происхождения, сообщил журналистам представитель авиабазы. В результате инцидентов никто не пострадал, база работает в плановом режиме.

Первый беспилотник был обнаружен средствами ПВО в субботу вечером на значительном удалении от российского военного объекта, рассказал представитель авиабазы. Дрону не удалось приблизиться к базе, он был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами.

Второй беспилотник, приближавшийся к базе с северо-запада, был выявлен и уничтожен утром в воскресенье. «В обоих случаях пострадавших или материального ущерба нет», — подчеркнул представитель базы (цитата ТАСС).

Это не первый случай попытки атаки дронов на авиабазу в Хмеймиме. Российские комплексы противовоздушной обороны перехватывали беспилотные летательные аппараты 24 апреля, 22 мая и 1 июля.

Также СМИ сообщали о попытке сирийских боевиков атаковать авиабазу Хмеймим в марте этого года. По данным межарабского издания Al-Masdar, на беспилотнике было закреплено взрывное устройство. Системы ПВО базы перехватили беспилотник до того, как он достиг территории Хмеймима, дрон не успел сбросить бомбу.

Кроме того, в январе российские военные предотвратили атаку ударных беспилотников на российские базы в Хмеймиме и Тартусе. Семь из 13 дронов были уничтожены, остальные шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.

Что интересного показали на Параде Победы

Политика
Новости

SANA сообщило об ударе коалиции США по беженцам в Сирии

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Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по мирным жителям в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники. Есть погибшие и раненые, их число пока неизвестно, отмечает агентство.

В момент удара гражданские лица пытались покинуть город Эс-Сус, спасаясь от бомбардировок коалиции и террористов запрещенной организации «Исламское государство», которые присутствуют в городе, рассказали собеседники агентства.

Пентагон пока не прокомментировал информацию. Ранее США признавали гибель мирных жителей в результате удара коалиции. По данным Вашингтона, с 2014 г. авиация США и их союзников нанесла более 29 500 ударов, которые унесли жизни более чем 900 мирных жителей.

Министерство иностранных дел России неоднократно указывало, что Соединенные Штаты и их союзники действуют на сирийской территории без согласия Дамаска, что является нарушением международных норм.

В мае британская организация Airwars, занимающаяся мониторингом ударов в Сирии, обвинила США в занижении потерь среди гражданского населения. По данным экспертов, с 2014 г. ударами коалиции в Сирии было убито не менее 9600 мирных жителей. Россия, начавшая кампанию в Сирии в 2015 г., несет ответственность за жизни 7000–11 000 гражданских, считает Airwars.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

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