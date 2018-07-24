«Коммерсантъ» узнал о рисках распространения пиратского софта из-за законопроекта ФСБ

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Инициированный ФСБ законопроект о шпионской технике может привести к увеличению на рынке пиратского софта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя совета ТПП по развитию информационных технологий и цифровой экономики Николая Комлева.
Речь идет о проекте поправок к Уголовному кодексу, вводящих определение «шпионских» технических средств, при помощи которых можно негласно получать информацию. Таким образом предполагается отделить шпионскую технику от бытовых приборов. Изначально к разработке законопроекта привело дело в отношении курганского фермера, купившего GPS-трекер для своей коровы. История получила огласку после жалобы президенту Владимиру Путину.
Сейчас ст. 138.1 УК РФ предполагает уголовную ответственность за незаконный оборот средств для негласного получения информации в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, штрафа или принудительных работ.
Участники IT-рынка опасаются размытости формулировок в законопроекте ФСБ. Совет ТПП намерен направить в адрес спецслужбы свои предложения к законопроекту не позднее сентября, рассказал Комлев. Авторы предлагают не распространять ст. 138.1 УК РФ на разработчиков ПО, собирающих информацию, связанную с работой и защитой созданного ими софта, установленного у третьих лиц. Это положение должно быть закреплено в самом УК, а не в подзаконных актах, настаивает Комлев. По существующей же редакции законопроекта к шпионским могут быть отнесены продукты, обеспечивающие контроль нарушений исключительных прав разработчиков, а также направленные на техническую защиту продукта.
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Северная Корея начала демонтаж основных объектов ракетного полигона Сохэ. К такому выводу пришла американская исследовательская группа по КНДР 38 North, изучив спутниковые снимки.
В частности, снимки от 20 июля свидетельствуют о демонтаже производственного комплекса, где космические ракеты-носители готовятся к перемещению на стартовую площадку, и ближайшего испытательного стенда. В то же время демонтажу подвергнуты пока что далеко не все объекты инфраструктуры, например, два топливных бункера и гараж пока остаются нетронутыми, как и бетонная основа испытательного стенда.
Полигон Сохэ играет важнейшую роль в северокорейской программе межконтинентальных баллистических ракет, отмечают эксперты. В частности, на полигоне проводились испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».
Демонтаж объектов Сохэ 38 North называет важным первым шагом северокорейских властей для выполнения договоренностей об отказе страны от ядерного оружия.
В мае КНДР демонтировала основной ядерный полигон Пунгери. В то же время данные разведки США указывали на то, что площадка остается пригодной для эксплуатации и решение о ее закрытии может быть легко пересмотрено, сообщало Reuters со ссылкой на источники.
Планы полной денуклеаризации Корейского полуострова лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил президенту США Дональду Трампу на встрече 12 июня в Сингапуре. Однако в июне 38 North сообщила, что Пхеньян продолжает активные строительные работы для развития инфраструктуры ключевого ядерного центра Йонбен.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж
LYNN BO BO/EPA-EFE
12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На фото кортеж Ким Чен Ына подъезжает к отелю Capella на острове Сентос, где состоялась встреча двух лидеров
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Evan Vucci / AP
Это первая встреча действующего президента США с лидером КНДР
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Evan Vucci / AP
Президент США несколько раз похлопал Ким Чен Ына по плечу
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Evan Vucci / AP
Лидеры перед началом встречи
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Jonathan Ernst/REUTERS
Лидеры обменялись 12-секундным рукопожатием
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Jonathan Ernst/REUTERS
Американские журналисты отмечают, что встреча лидеров тет-а-тат продолжалась около 48 минут
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Anthony Wallace/Pool/Reuters
В первые несколько секунд встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын выглядели несколько напряженно, однако по пути на личную встречу президент США о чем-то пошутил, что вызвало смех у Ким Чен Ына, пишет ТАСС
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Jonathan Ernst/REUTERS
Американский лидер пробудет в Сингапуре до 13 июня
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Жители Йемена, страдающие от гражданской войны в стране, находятся на грани голода. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Норвежского совета по делам беженцев Сюза ван Мегена, работающего в регионе. По оценкам организации, в таком положении пребывает примерно четверть населения – около 8,4 млн из 27,5 млн (данные 2016 г.) человек.
Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 г. Друг другу противостоят боевое крыло хуситов, представленное шиитским движением «Ансар Аллах», и войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади, поддерживаемые исламской коалицией во главе с Саудовской Аравией. С середины июня коалиция ведет успешное наступление, был захвачен и взят в блокаду порт Ходейда на побережье Красного моря.
Шиитские повстанцы в Йемене ищут международной поддержки и защиты от агрессии Запада. Председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат 19 июля направил письмо президенту России Владимиру Путину. В нем шла речь о военной эскалации коалиции под началом Саудовской Аравии на западном побережье Йемена, сообщало агентство SABA.
Аль-Машат отмечал, что бои на западном побережье являются частью заговора против Йемена, чтобы упрочить контроль над морской инфраструктурой и жизненно важными навигационными проливами, а также оказать поддержку проектам западных стран, в частности США. В письме выражалась надежда на то, что Россия сыграет значительную роль в прекращении агрессии и снятии блокады с Йемена.
Позже стало известно, что письма с просьбой о поддержке были направлены также лидерам Китая и Франции.
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Хакерская группировка, известная как Dragonfly и Energetic Bear, смогла получить доступ к изолированным электросетям США. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американское министерство внутренней безопасности. Чиновники уверены, что за хакерами стоят российские власти.
Чтобы проникнуть в энергетическую инфраструктуру США, хакеры взломали системы фирм, которые занимаются обновлением программного обеспечения в компаниях, обслуживающих энергосистемы США общего пользования. Похитив личные данные сотрудников, злоумышленники получили доступ к системам управления электросетями. Потенциально это могло привести к перебоям с подачей электричества конечным потребителям и стать причиной блэкаута.
В министерстве внутренней безопасности заявили о нескольких сотнях компаний, ставших жертвами атак, которые продолжались весь прошлый год. Конкретных названий издание не приводит. Отмечается, что далеко не все пострадавшие могут быть в курсе того, что вообще подверглись взлому, а сами атаки могут продолжаться. Также не исключено, что преступники внесли изменения в настройки, что может привести к последующим сбоям.
В марте службы кибербезопасности США предупреждали, что российские хакеры пытались проникнуть в системы американских госструктур, а также организаций, связанных с энергетическими, ядерными, водными объектами и другими критически важными отраслями промышленности.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
1/10
Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
2/10
Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
3/10
Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
4/10
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
6/10
Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
7/10
Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Единственной конкретной договоренностью, достигнутой по итогам встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля, стало продолжение межгосударственных контактов по линии национальной безопасности. Об этом на брифинге в Вашингтоне сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Со стороны США за эти контакты отвечает советник президента по нацбезопасности Джон Болтон. «Могу вам сказать, что Болтон планирует провести встречу - последующую встречу со своим коллегой из России в следующем месяце, помимо встреч с другими европейскими союзниками для дальнейшего обсуждения», - уточнила Сандерс. О каком именно коллеге из России идет речь, она не пояснила.
Ранее Трамп попросил Болтона пригласить российского президента посетить Вашингтон этой осенью. Это приглашение уже передано, вопрос обсуждается, сообщала Сандерс.
Болтон готовил встречу Трампа и Путина в Хельсинки с американской стороны. Для этого он приезжал в Россию, где встречался с Путиным, а также министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. О подробностях встречи сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков.
Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Kevin Lamarque / Reuters
16 июля в Хельсинки началась первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом
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Миллиардер Константин Николаев финансировал российские проекты арестованной в США Марии Бутиной в течение трех лет, но лишь до 2015 г. Об этом представитель бизнесмена рассказал «Коммерсанту». Речь, в частности, идет о движении «Право на оружие», которое возглавляет Бутина.
«В период с 2012 по 2014 г. он точечно предоставил финансирование общественной организации госпожи Бутиной для поддержки ее проектов в России», - рассказал представитель Николаева. При этом с 2015 г. бизнесмен с ней не контактировал и не оказывал ни финансовой, ни иной поддержки. «Его интерес и поддержка были ограничены исключительно проектами в России и исключительно в обозначенный период»,— подчеркнул собеседник издания.
В семье Бутиных бизнесом занимается также его супруга – Светлана, являющаяся президентом ООО «Промтехнологии», но к финансированию задержанной россиянки не имеет отношения и она, рассказал собеседник издания. «Николаев давал ей (Бутиной – ред.) деньги на организацию, но перестал это делать уже к концу 2014 г., а Светлана вообще не имела с ней финансовых вопросов — только профессиональные и довольно ограниченные», - уточнил он. Еще один собеседник рассказал, что Бутина - «очень идейная, в плане легализации короткоствольного оружия, например»,— уточнил он.
О финансовой поддержке со стороны Николаева в апреле рассказала сама Бутина, давая показания перед комитетом по разведке в сенате США, сообщала WP. Тогда представитель бизнесмена этот факт изданию не подтвердил.
Николаев занимает 93-е место в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes, его состояние издание в начале 2018 г. оценило в $1,1 млрд. Николаеву и его партнерам Никите Мишину и Андрею Филатову принадлежит 34% акций компании Globaltrans, крупнейшего в России частного оператора железнодорожного транспорта. В декабре 2017 г. они продали свои доли в глобальных портах, уйдя из портового бизнеса. В США Николаев входит в совет директоров American Ethane и инвестирует в стартапы в Кремниевой долине.
15 июля Мария Бутина была задержана в Вашингтоне, а 18 июля – арестована. США обвиняют ее в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации и в самом факте работы иностранным агентом без регистрации. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Свою вину Бутина не признает.
Что известно о задержанной в США Марии Бутиной
Dana Verkouteren via AP
Задержание и арест. О задержании Марии Бутиной в Вашингтоне стало известно 16 июля. Американские власти предъявили ей обвинение в сговоре для работы на территории США в качестве агента России без предварительного уведомления об этом генпрокурора. Сейчас Бутина находится под арестом
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vk.com/maria_butina
Жизнь в России. Бутина родилась 10 ноября 1988 г. в Барнауле. Окончила Алтайский государственный университет по специальностям «политология» и «педагогика», а затем поступила в университете в аспирантуру по специальности «политические процессы, институты и технологии». Владела в Барнауле мебельными магазинами и занимала различные посты в Общественной палате Алтайского края
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facebook.com/mvbutina
Любовь к оружию. Бутина состоит в международных стрелковых федерациях IPSC и IDPA. В 2010 г. она создала и возглавила общественную организацию «Право на оружие», выступающую за легализацию оружия в России. В 2012 г. стала соавтором экспертного доклада «К вопросу о реформировании российского оружейного законодательства», подготовленного под руководством на тот момент первого вице-спикера Совета федерации Александра Торшина (сейчас – зампред ЦБ)
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vk.com/butina_maria
Переезд в США. Бутина уехала в США в 2016 г. по студенческой визе. Там россиянка училась в магистратуре Американского университета по специальности «международные отношения». По данным американских властей, она жила в США с 56-летним американцем. Им мог быть Пол Эриксон, республиканский политический активист, сообщал CNN. Он, согласно полученной ФБР переписке Бутиной, давал ей советы, как общаться с американскими и российскими политиками
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facebook.com/mvbutina
Бутина и ЦБ. Американское следствие полагает, что с 2015 г. по февраль 2017 г. россиянка работала под руководством высокопоставленного чиновника из российского правительства, ранее являвшегося членом законодательной власти, а затем ставшего высшим должностным лицом в ЦБ. В отношении него минфин США в апреле ввел санкции. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Торшин (на фото), пишут Reuters и The Washington Post
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AP
Встреча с Кисляком. Бутина виделась с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, пишет The Guardian со ссылкой на помощника прокурора США Эрика Кенерсона. Доказательством встреч можно считать фотографии, которые были найдены на электронных устройствах россиянки, говорит он. Сам Кисляк подозревается в США во встречах с двумя соратниками Дональда Трампа в период президентской компании: генералом Майклом Флинном и генпрокурором Джеффом Сешнсом
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vk.com/butina_maria
Общение с американскими политиками. Бутина якобы пыталась организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа (на фото президент США, взято с личной страницы Бутиной) и дошла в этом до зятя американского президента Джареда Кушнера, пишет The New York Times. По данным издания, тот ей отказал в помощи. Она также, по версии американских властей, пыталась влиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы
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Ведомости / ТАСС
Сравнение с Чапман. Кенерсон отмечал, что контактное лицо Бутиной в России называл ее «агентом под прикрытием» и сравнивал с Анной Чапман (на фото слева). Последняя обвинялась в США в работе на российское правительство и была депортирована из страны в 2010 г. «Ты превзошла Анну Чапман, она с пластиковыми пистолетами позирует, а ты с настоящими», - якобы писал Бутиной российский чиновник, имени которого американские власти не называют
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vk.com/butina_maria
«Обеды дружбы и диалога». В 17-страничном меморандуме о досудебном аресте Бутиной описывается, как она обсуждала со свим контактным лицом в России организацию различных мероприятий, которые помогли бы восстановить отношения «между двумя великими народами». В частности, она пыталась организовать «обеды дружбы и диалога» между представителями США и России
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instagram.com/butina_maria
Бутина и «олигарх». Как пишет CNN со ссылкой на прокурорские материалы, Бутина общалась и с российскими бизнесменами. «Я хотел бы, чтобы вы поехали в США для работы, не в качестве туриста», - писал ей «российский олигарх», финансировавший минимум одну ее поездку в США. В меморандуме о ее досудебном аресте бизнесмен описывается как «известный российский бизнесмен со связями в Кремле», обладающий состоянием в $1,2 млрд за 2018 г. по оценке Forbes
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Из-за сбоя системы транспортировки багажа в тоннеле под летным полем между северными и южными терминалами аэропорт «Шереметьево» предложил пассажирам переносить его самостоятельно.
«С 23.07.18 по 30.07.18 трансферным пассажирам предлагается получать багаж, перемещаться с ним между "Шереметьево-1" и "Шереметьево-2" в поездах межтерминального перехода и сдавать его на рейс самостоятельно. Данная временная мера позволит пассажирам получать свой багаж в конечном пункте полета своевременно», – цитирует «Интерфакс» сообщение аэропорта.
Проблемы с транзитным багажом в «Шереметьево» начались на минувших выходных. В частности, пострадали пассажиры региональных рейсов «Аэрофлота» – авиакомпания сообщила о перебоях в системе транспортировки багажа без уточнения причин.
«Причиной данной ситуации является высокая влажность, интенсивные осадки и жара, установившиеся в Московском регионе. По системе вентиляции горячий влажный воздух попадает в прохладный тоннель, что создает благоприятные условия для образования конденсата. Как следствие влага появляется на элементах оборудования автоматизированной системы перевозки багажа, что ведет к проскальзыванию и затруднению движения автоматических багажных тележек», – говорится в новом сообщении аэропорта.
Менеджмент аэропорта, проектировщики и поставщики оборудования «совместно работают над скорейшим устранением выявленного эффекта», сказали в «Шереметьево».
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Президент США Дональд Трамп готов отозвать допуск к секретной информации у нескольких экс-руководителей спецслужб, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, это бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший директор ФБР Джеймс Коми и экс-руководитель национальной разведки США Джеймс Клэппер.
Сандерс указала, что они политизировали, а в некоторых случаях и монетизировали свою осведомленность, чтобы обвинить Трампа в ненадлежащих связях с Россией. «То, что люди с допусками к гостайне выступают с беспочвенными обвинениями, придает этим обвинениям незаслуженный вес при полном отсутствии доказательств», – отметила Сандерс.
Допусков могут лишиться также бывший директор АНБ Майкл Хайден, экс-советник по национальной безопасности Сьюзан Райс и бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб.
Все перечисленные лица так или иначе связаны с обвинениями в адрес Трампа и расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу».
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Онлайн-магазин «Плеер.ру» приостановил работу. Соответствующее объявление размещено на его сайте. Когда работа будет восстановлена – не уточняется.
«В данный момент магазин не работает, просим оставлять свой контактный телефон здесь, как только магазин заработает, мы вам перезвоним», – говорится в заявлении «Плеер.ру».
Ранее в понедельник ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в офисе «Плеер.ру» проходят обыски. По данным агентства, правоохранительные органы изъяли документы на товар и электронику. О причинах обыска источник ТАСС не уточнил.
Это не первый раз, когда в офисе «Плеер.ру» проходят обыски. О подобной ситуации в 2013 г. писал Forbes. В тот раз дело было связано с похищением iPhone и iPad. Тогда следователи проверили накладные на находящиеся в продаже товары в поисках краденых устройств, а также проверили трудовые книжки, так как подозревали в причастности к преступлению бывшего сотрудника магазина, рассказывала юрист «Плеер.ру» Алиса Козлова.
В 2017 г. возникли проблемы у другого онлайн-магазина – «Юлмарт». Его совладельца Дмитрия Костыгина подозревают в мошенничестве. По версии следствия, «Юлмарт» предоставил в Сбербанк для открытия кредита ложные сведения о финансовом состоянии компании. В настоящее время Костыгин находится под домашним арестом, а «Юлмарт» продолжает работу.
Совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина доставили в суд
Антон Ваганов / для Ведомостей
Вечером 10 октября Следственный комитет Петербурга задержал совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина по делу о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет). Об этом сообщило издание «Фонтанка» и подтвердил «Ведомостям» адвокат бизнесмена Константин Добрынин
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Антон Ваганов / для Ведомостей
По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», заключил в марте 2016 г. договор со Сбербанком об открытии кредита. Для его получения в Сбербанк были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта», говорится в сообщении СКР. В апреле 2016 г. Сбербанк перечислил 1 млрд руб., которыми Костыгин распорядился по своему усмотрению
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Антон Ваганов / для Ведомостей
Защита попросила о закрытом режиме из-за того, что на заседании будут оглашены персональные данные Костыгина и информация о состоянии здоровья членов его семьи. Следователь и прокурор поддержали просьбу
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Антон Ваганов / для Ведомостей
Смольнинский суд Санкт-Петербурга поддержал просьбу защиты обвиняемого в мошенничестве совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина и продолжил заседание в закрытом режиме. Прессу вывели из зала
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Антон Ваганов / для Ведомостей
Накануне стало известно об обысках у Костыгина и его задержании. СКР сообщил, что в ходе обысков были изъяты компьютерная техника, средства связи, предметы и документы
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Антон Ваганов / для Ведомостей
Следователи будут ходатайствовать о домашнем аресте обвиняемого
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Антон Ваганов / для Ведомостей
Источники «Фонтанки» сообщали, что дело было возбуждено по заявлению Сбербанка. В банке подтверждали «Ведомостям», что обращались к правоохранителям из-за мошенничества при получении кредита лицами из числа руководства и бенефициаров «Юлмарта»
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Антон Ваганов / для Ведомостей
«Во время кризиса или шторма – главное не паниковать. Может быть, мне и неприятны сегодняшние события, но вины своей я не вижу, поэтому особо и не волнуюсь. Прошу меня услышать и не принимать поспешных решений», – передал адвокат Костыгина слова предпринимателя
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Совокупный ущерб от картельных сговоров в России приближается к 2% от ВВП, заявил сегодня замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов на совещании по развитию конкуренции в Ставрополе. «Мы уже научились выявлять картельные сговоры, особенно сговоры на торгах, 85% картелей - это именно сговоры на торгах. Это колоссальная проблема, которая стоит миллиардов рублей бюджету Российской Федерации и российским потребителям», - передал слова Цыганова «Интерфакс».
«Наиболее чувствительные сферы, в которых мы чаще выявляем факты картелизации экономики, - строительство, и прежде всего, дорожное строительство, закупка лекарств и медицинских изделий для муниципальных и государственных нужд, транспорт и перевозки, ЖКХ, можно добавить сюда еще закупку продуктов питания», - добавил он.
Замруководителя ФАС отметил, что в 2017 г. в России было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях.
ВВП России в 2017 г. составил 92 трлн руб. в текущих ценах, соответственно оценка ФАС ущерба от картелей соответствует 1,8 трлн руб.
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с бывших топ-менеджеров банка «Российский кредит» более 12 млрд руб. Об этом говорится в заявлении АСВ. На момент написания материала в картотеке суда иска не было.
АСВ утверждает, что подало заявление о взыскании убытков с основного собственника банка Анатолия Мотылева, предправления банка Петра Ушанова, а также членов правления Юрия Парамонова, Дмитрия Глазачева, Виктора Ускова.
Они принимали решения о предоставлении кредитов юрлицам, которые не вели хозяйственную деятельность, сопоставимую с масштабами кредитования, а также не обладали имуществом и доходами, необходимыми для выплаты кредитов, пришло к выводу АСВ. Кроме того, указанные топ-менеджеры принимали решения о расторжении договоров ипотеки и отчуждении ликвидных ценных бумаг.
Банковская группа Мотылева рухнула летом 2015 г.: ЦБ отозвал лицензии сразу у четырех подконтрольных ему банков – «Российского кредита», «Тульского промышленника», «М банка» и «АМБ банка». Суд признал все кредитные организации банкротами.
Суд также признал Мотылева банкротом. Против банкира возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, говорил «Ведомостям» представитель Следственного комитета летом 2016 г. В апреле 2018 г. АСВ потребовало через суд взыскать с Мотылева 33,29 млрд руб. Агентство посчитало, что он совершал действия, которые причинили банку ущерб. Сам Мотылев проживает в Великобритании, писал «Коммерсантъ».
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Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве развитие транспорта, возглавил совет директоров ОАО «Российские железные дороги», сообщила компания. Решение об этом принято на заседании совета директоров с учетом директив правительства от 3 июля, передал «Интерфакс».
С июля 2015 г. совет директоров РЖД возглавлял предшественник Акимова - Аркадий Дворкович, который в новый состав правительства не вошел, став сопредседателем фонда «Сколково».
Бывший первый замруководителя аппарата правительства, нынешний вице-премьер по цифровизации Максим Акимов занимается нацпрограммой «Цифровая экономика», нацпроектом по созданию безопасных и качественных автодорог, цифровизацией госуправления. Также в его сфере ответственности транспорт, связь, инновации, недвижимость и интеллектуальная собственность.